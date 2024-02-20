توقعات بتحول البورصة للصعود قبل ختام الأسبوع

توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن يتحول السوق للصعود خلال الجلسات المقبلة على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسى خلال جلسة أمس الثلاثاء، فى ظل استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 29330 نقطة، بختام تعاملات الثلاثاء، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 7656 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% إلى مستوى 10631 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.13%، ليستقر عند مستوى 36079 نقطة.

ورجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 29500 نقطة وفى حالة اختراقه يختبر مستوى مقاومة 30500 نقطة.

وأضاف أن السوق شهد محاولات لاختراق 29500 نقطة، فى بداية جلسة أمس الثلاثاء، لكن ظهرت ضغوط بيعية دفعت المؤشر للاستقرار عند مستوى 29330 نقطة مع نهاية الجلسة، نتيجة لعمليات جنى الأرباح متوقعًا أن تشهد الجلسة المقبلة لمستوى 28800 نقطة، ونصح المستثمرين بالمتاجرات السريعة عند الانخفاضات والابتعاد عن الشراء بالهامش وتقليل نسب التعامل به.

وشهد السوق قيم تداولات 7.66 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 186 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“مطاحن وسط وغرب الدلتا” بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 64 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الأهرام للطباعة والتغليف” بنحو 9.34%، فيما لم تتغير أسعار 43 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2.1 تريليون جنيه.

وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 30 ألف نقطة، وفى حالة اختراقها سيختبر المؤشر منطقة مقاومة عند 30700 نقطة.

فيما رجح تحول السوق للصعود قبل نهاية الأسبوع الجارى، فى ظل مؤشرات صحة السوق التى كان من أبرزها زيادة عدد الأسهم الصاعدة، رغم هبوط المؤشر الرئيسى.

أوضح أن جلسة أمس الثلاثاء شهدت تذبذبات قوية، ما دفع مؤشر EGX30 للتراجع بنهاية الجلسة بنحو 0.41%، مشيرًا إلى أن مستوى الدعم الثانوى للمؤشر عند 29100 نقطة، فيما يختبر المؤشر مستوى دعم رئيسى عند 28500 نقطة.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 65 مليون جنيه، و133 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.59% و3.84% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 195 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.57%.

ونفذ الأفراد 77.8% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون نحو البيع بصافى تعاملات 325 مليون جنيه، كما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 82 مليون جنيه، و151 مليون جنيه على الترتيب.

فيما استحوذت المؤسسات على 22.21% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 390 مليون جنيه، و284 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافى تعاملات 115 مليون جنيه.

كتب – محمود حلمي: