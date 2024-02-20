توقعات بتحول البورصة للصعود قبل ختام الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغنيمة: المتاجرة السريعة والابتعاد عن ((المارجن)) أفضل الحلول حاليًا
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن يتحول السوق للصعود خلال الجلسات المقبلة على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسى خلال جلسة أمس الثلاثاء، فى ظل استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 29330 نقطة، بختام تعاملات الثلاثاء، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 7656 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% إلى مستوى 10631 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.13%، ليستقر عند مستوى 36079 نقطة.
ورجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 29500 نقطة وفى حالة اختراقه يختبر مستوى مقاومة 30500 نقطة.
وأضاف أن السوق شهد محاولات لاختراق 29500 نقطة، فى بداية جلسة أمس الثلاثاء، لكن ظهرت ضغوط بيعية دفعت المؤشر للاستقرار عند مستوى 29330 نقطة مع نهاية الجلسة، نتيجة لعمليات جنى الأرباح متوقعًا أن تشهد الجلسة المقبلة لمستوى 28800 نقطة، ونصح المستثمرين بالمتاجرات السريعة عند الانخفاضات والابتعاد عن الشراء بالهامش وتقليل نسب التعامل به.
وشهد السوق قيم تداولات 7.66 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 186 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 101 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“مطاحن وسط وغرب الدلتا” بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 64 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الأهرام للطباعة والتغليف” بنحو 9.34%، فيما لم تتغير أسعار 43 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2.1 تريليون جنيه. فريج: EGX30 سيختبر مستوى المقاومة عند 30 ألف نقطة
وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 30 ألف نقطة، وفى حالة اختراقها سيختبر المؤشر منطقة مقاومة عند 30700 نقطة.
فيما رجح تحول السوق للصعود قبل نهاية الأسبوع الجارى، فى ظل مؤشرات صحة السوق التى كان من أبرزها زيادة عدد الأسهم الصاعدة، رغم هبوط المؤشر الرئيسى.
أوضح أن جلسة أمس الثلاثاء شهدت تذبذبات قوية، ما دفع مؤشر EGX30 للتراجع بنهاية الجلسة بنحو 0.41%، مشيرًا إلى أن مستوى الدعم الثانوى للمؤشر عند 29100 نقطة، فيما يختبر المؤشر مستوى دعم رئيسى عند 28500 نقطة.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 65 مليون جنيه، و133 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.59% و3.84% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 195 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.57%.
ونفذ الأفراد 77.8% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون نحو البيع بصافى تعاملات 325 مليون جنيه، كما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 82 مليون جنيه، و151 مليون جنيه على الترتيب.
فيما استحوذت المؤسسات على 22.21% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 390 مليون جنيه، و284 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافى تعاملات 115 مليون جنيه.
كتب – محمود حلمي:
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