بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بناء مزرعة رياح في البوسنة والهرسك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي، على قرض بقيمة 36 مليون يورو لبناء مزرعة رياح بقدرة 50 ميجاوات، بالإضافة إلى 21 مليون يورو.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن مزرعة الرياح تخدم 20 ألف أسرة وتحد من توليد 140 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن الإسهام في أهداف الطاقة المتجددة في البلاد وتقليل الاعتماد على الفحم، ودعم الانتقال إلى اقتصاد يعزز التنمية المستدامة.
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وأشار البنك أنه بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الاستثمار يواجه التحديات المتعلقة بالانتقال الأخضر في البوسنة والهرسك ومنطقة غرب البلقان.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876289
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