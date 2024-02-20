بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بناء مزرعة رياح في البوسنة والهرسك

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي، على قرض بقيمة 36 مليون يورو لبناء مزرعة رياح بقدرة 50 ميجاوات، بالإضافة إلى 21 مليون يورو.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن مزرعة الرياح تخدم 20 ألف أسرة وتحد من توليد 140 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن الإسهام في أهداف الطاقة المتجددة في البلاد وتقليل الاعتماد على الفحم، ودعم الانتقال إلى اقتصاد يعزز التنمية المستدامة.

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وأشار البنك أنه بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الاستثمار يواجه التحديات المتعلقة بالانتقال الأخضر في البوسنة والهرسك ومنطقة غرب البلقان.

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