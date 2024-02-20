شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

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رفعت شركة الطيران الأمريكية“أمريكان إيرلاينز”، ما يعرف بـ“رسوم فحص الحقائب في المطارات”، بعد قرارات مماثلة من منافسين محليين مثل“ألاسكا إيرلاينز- Alaska Airlines” و”جيت بلو”.

وستفرض“أمريكان إيرلاينز” رسومًا قدرها 40 دولارًا لفحص الحقيبة للرحلات الداخلية أو 35 دولارًا لأولئك الذين يدفعون مقدمًا عبر الإنترنت، وفقًا لإعلانها الصادر الثلاثاء.

في السابق، كانت شركة الطيران تتقاضى 30 دولارًا مقابل أول حقيبة مسجلة، فيما ستبلغ تكلفة الحقيبة الثانية بعد الزيادة الجديدة 45 دولارًا، ارتفاعًا من 40 دولارًا.

وتحاول الشركة الطيران الاستفادة من رسوم الأمتعة كوسيلة لتعويض ارتفاع التكاليف، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، ويأتي ذلك بعد إجراءات مماثلة من قبل شركات الطيران الأخرى.

رفعت“ألاسكا” الرسوم بمقدار 5 دولارات في وقت مبكر من هذا العام إلى 35 دولارًا للحقيبة الأولى و45 دولارًا للحقيبة الثانية، وتبعتها“جيت بلو” هذا الشهر بفرض رسوم قدرها 45 دولارًا لفحص الحقيبة في المطار، مع خصم 10 دولارات للدفع مقدمًا.

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