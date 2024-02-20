شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف

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رفعت شركة الطيران الأمريكية“أمريكان إيرلاينز”، ما يعرف بـ“رسوم فحص الحقائب في المطارات”، بعد قرارات مماثلة من منافسين محليين مثل“ألاسكا إيرلاينز- Alaska Airlines” و”جيت بلو”.
وستفرض“أمريكان إيرلاينز” رسومًا قدرها 40 دولارًا لفحص الحقيبة للرحلات الداخلية أو 35 دولارًا لأولئك الذين يدفعون مقدمًا عبر الإنترنت، وفقًا لإعلانها الصادر الثلاثاء.
في السابق، كانت شركة الطيران تتقاضى 30 دولارًا مقابل أول حقيبة مسجلة، فيما ستبلغ تكلفة الحقيبة الثانية بعد الزيادة الجديدة 45 دولارًا، ارتفاعًا من 40 دولارًا.
وتحاول الشركة الطيران الاستفادة من رسوم الأمتعة كوسيلة لتعويض ارتفاع التكاليف، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، ويأتي ذلك بعد إجراءات مماثلة من قبل شركات الطيران الأخرى.
رفعت“ألاسكا” الرسوم بمقدار 5 دولارات في وقت مبكر من هذا العام إلى 35 دولارًا للحقيبة الأولى و45 دولارًا للحقيبة الثانية، وتبعتها“جيت بلو” هذا الشهر بفرض رسوم قدرها 45 دولارًا لفحص الحقيبة في المطار، مع خصم 10 دولارات للدفع مقدمًا.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876288
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