تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022

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تباطأ نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من 2023، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهرًا، ومع ذلك، حذر اقتصاديون من أن هذا التباطؤ لن يكون كافيًا للتخفيف من ضغوط التضخم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء، أن مؤشر الأجور الجماعية ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع المنتهي في ديسمبر، انخفاضًا من 4.7% خلال الربع السابق.
وهذا هو التباطؤ الأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2022، ويأتي بعدما قال صناع السياسة النقدية إنهم يريدون دليلًا واضحًا على اعتدال ضغوط الأجور وعدم انتقالها إلى الأسعار قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الأجور أعلى من مستوى 3% الذي يرى البنك المركزي أنه يتوافق مع انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، حسبما نقلت صحيفة“فايننشال تايمز”.
وقال“ماركو فاجنر” الاقتصادي في“كومرتس بنك” للصحيفة:“لا يمكن الحصول على الوضوح الكامل، لكن لا يزال هناك الكثير مما يشير إلى أن التضخم سيستقر في نهاية المطاف فوق هدف البنك المركزي الأوروبي”.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876287
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