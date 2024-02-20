تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود شركات الطيران الأمريكية ترفع الرسوم على حقائب السفر لتعويض زيادة التكاليف بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بناء مزرعة رياح في البوسنة والهرسك

تباطأ نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من 2023، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهرًا، ومع ذلك، حذر اقتصاديون من أن هذا التباطؤ لن يكون كافيًا للتخفيف من ضغوط التضخم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء، أن مؤشر الأجور الجماعية ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع المنتهي في ديسمبر، انخفاضًا من 4.7% خلال الربع السابق.

وهذا هو التباطؤ الأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2022، ويأتي بعدما قال صناع السياسة النقدية إنهم يريدون دليلًا واضحًا على اعتدال ضغوط الأجور وعدم انتقالها إلى الأسعار قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الأجور أعلى من مستوى 3% الذي يرى البنك المركزي أنه يتوافق مع انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، حسبما نقلت صحيفة“فايننشال تايمز”.

وقال“ماركو فاجنر” الاقتصادي في“كومرتس بنك” للصحيفة:“لا يمكن الحصول على الوضوح الكامل، لكن لا يزال هناك الكثير مما يشير إلى أن التضخم سيستقر في نهاية المطاف فوق هدف البنك المركزي الأوروبي”.

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