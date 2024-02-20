بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تظهر علامات التعافي من الركود المعتدل وسيتلقى اقتصادها دفعة عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب ما أوردت صحيفة“الجارديان” البريطانية، رفض بيلي الاتهامات بأن إحجام“ثريدنيدل ستريت” عن خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من انخفاض التضخم يعني أنه كان“تخلفًا عن التطورات الحالية”، موضحًا أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.

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وأضاف بيلي، بعد تعرضه لضغوط من أعضاء المحافظين في لجنة الخزانة للرد على الأخبار التي تفيد بأن المملكة المتحدة سقطت في الركود في النصف الثاني من عام 2023:“لا نحتاج إلى عودة التضخم إلى الهدف قبل أن نخفض أسعار الفائدة”.

وقال المحافظ:“يبدو أن الاقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل وهذا أمر جيدة للغاية”، مشيرًا إلى أنه بالمقارنة مع فترات الركود السابقة، كانت المملكة المتحدة تعاني من“ركود صغير للغاية” وتظهر الآن“علامات واضحة على التعافي”.

ويبلغ معدل التضخم السنوي حاليًا في بريطانيا 4%، لكن بيلي قال إنه يتوقع أن يعود إلى هدفه البالغ 2% مؤقتًا خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يرتفع إلى 2.75% بحلول نهاية عام 2024.

وتستند أحدث توقعات البنك بشأن التضخم إلى المسار المتوقع لأسعار الفائدة في الأسواق المالية، وتفترض هذه التوقعات أول خفض في تكاليف الاقتراض في يونيو أو أغسطس من هذا العام.

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