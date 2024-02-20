بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تظهر علامات التعافي من الركود المعتدل وسيتلقى اقتصادها دفعة عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام.
وبحسب ما أوردت صحيفة“الجارديان” البريطانية، رفض بيلي الاتهامات بأن إحجام“ثريدنيدل ستريت” عن خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من انخفاض التضخم يعني أنه كان“تخلفًا عن التطورات الحالية”، موضحًا أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.
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وأضاف بيلي، بعد تعرضه لضغوط من أعضاء المحافظين في لجنة الخزانة للرد على الأخبار التي تفيد بأن المملكة المتحدة سقطت في الركود في النصف الثاني من عام 2023:“لا نحتاج إلى عودة التضخم إلى الهدف قبل أن نخفض أسعار الفائدة”.
وقال المحافظ:“يبدو أن الاقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل وهذا أمر جيدة للغاية”، مشيرًا إلى أنه بالمقارنة مع فترات الركود السابقة، كانت المملكة المتحدة تعاني من“ركود صغير للغاية” وتظهر الآن“علامات واضحة على التعافي”.
ويبلغ معدل التضخم السنوي حاليًا في بريطانيا 4%، لكن بيلي قال إنه يتوقع أن يعود إلى هدفه البالغ 2% مؤقتًا خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يرتفع إلى 2.75% بحلول نهاية عام 2024.
وتستند أحدث توقعات البنك بشأن التضخم إلى المسار المتوقع لأسعار الفائدة في الأسواق المالية، وتفترض هذه التوقعات أول خفض في تكاليف الاقتراض في يونيو أو أغسطس من هذا العام.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107876286
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