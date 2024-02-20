مشروع الحلال في البرازيل يأخذ نكهات برازيلية إلى دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تعتبر الأطباق التي سيقدمها الشيف البرازيلي بايوكتشي بمثابة بطاقة تعريف بمشروع الحلال في البرازيل خلال معرض Gulfood، وهو معرض الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط، الذي يفتتح دورته لهذا العام، اليوم الاثنين 19 شباط/فبراير، في دُبَي في الإمارات العربية المتحدة. إن مشروع حلال البرازيل، وهو شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، يغذي في العديد من الاسواق المتنوعة حضور منتجات الحلال البرازيلية، وهي تلك المنتجات التي يتم انتاجها وفقاً للشريعة الاسلامية. ويعتبر معرض Gulfood واجهة رئيسية لهذه المبادرة (في الصورة أعلاه – افتتاح Gulfood 2024).

سيقوم الشيف بايوكتشي يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير بتقديم درس مفتوح في فندق المستقبل بلازا، وهو جناح ملحق لمعرض Gulfood. حيث سيقدم قائمة طعام مؤلفة من المقبلات وأطباق رئيسية والحلوى، كلها معدة وفقاً للنكهات التقليدية للمطبخ البرازيلي، مستخدماً في نفس الوقت مكونات حلال يستهلكها المجتمع الاسلامي. وبالتالي فإن هذه الوصفات لا تحتوي على لحوم الخنزير ومشتقاتها ويتم تحضيرها بمنتجات مصادق عليها بأنها حلال.

أما في يوم الأربعاء، 21 شباط/فبراير، فسيقوم بايوكتشي في مطعم FRNDS رفقة الشيف ماتثيس غروسيجيان، بإعداد أطباق تقليدية من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وبمكونات حلال. حيث ستقدم الوصفات في قائمة طعام“ذواق الليلة”. وفي يوم الخميس 22 شباط/فبراير، يقود الشيف بايوكتشي حفل شواء في فندق كونكورد في حدث يشهد حضور مدعوون عرب وبرازيليون. حيث سيحضر أطباق من شرائح الدواجن في جناح الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA.

وتؤكد مديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، فرناندا دانتاس، أن إحدى أهداف المشروع هو إظهار البرازيل كمورد كبير للمنتج الحلال. ومن الجدير بالذكر أن البرازيل حالياً هي إحدى أكبر الموردين للبروتين الحلال إلى دول الخليج، مثل الامارات والكويت والسعودية، من خلال علامات تجارية رائدة في هذه الاسواق.

وتضيف دانتاس:“إن هدفنا هو أن نعرض على الشركات العربية وعلى المشاركين والزوار في هذا المعرض، تنوع المنتج الحلال البرازيلي. وإظهار البرازيل كمورد ليس فقط للبروتين الحلال وإنما لمنتجات أخرى كذلك. كما نريد أن نبين أن هذا المشروع قائم وأن البرازيل تتابع ولديها نظرة محددة بالنسبة للحلال، وأن هناك من يعمل تحديداً لهذا”

يقام معرض Gulfood سنوياً في دُبَي. وهو أكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في المنطقة، حيث يجذب زواراً ليس فقط من الإمارات وإنما من الدول العربية وجنوب آسيا. وتختتم دورة هذا العام يوم الجمعة 23 فبراير، حيث تشهد مشاركة شركات برازيلية في جناح تنظمه الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil.