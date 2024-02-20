مشروع الحلال في البرازيل يأخذ نكهات برازيلية إلى دبي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – تعتبر الأطباق التي سيقدمها الشيف البرازيلي بايوكتشي بمثابة بطاقة تعريف بمشروع الحلال في البرازيل خلال معرض Gulfood، وهو معرض الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط، الذي يفتتح دورته لهذا العام، اليوم الاثنين 19 شباط/فبراير، في دُبَي في الإمارات العربية المتحدة. إن مشروع حلال البرازيل، وهو شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، يغذي في العديد من الاسواق المتنوعة حضور منتجات الحلال البرازيلية، وهي تلك المنتجات التي يتم انتاجها وفقاً للشريعة الاسلامية. ويعتبر معرض Gulfood واجهة رئيسية لهذه المبادرة (في الصورة أعلاه – افتتاح Gulfood 2024).
سيقوم الشيف بايوكتشي يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير بتقديم درس مفتوح في فندق المستقبل بلازا، وهو جناح ملحق لمعرض Gulfood. حيث سيقدم قائمة طعام مؤلفة من المقبلات وأطباق رئيسية والحلوى، كلها معدة وفقاً للنكهات التقليدية للمطبخ البرازيلي، مستخدماً في نفس الوقت مكونات حلال يستهلكها المجتمع الاسلامي. وبالتالي فإن هذه الوصفات لا تحتوي على لحوم الخنزير ومشتقاتها ويتم تحضيرها بمنتجات مصادق عليها بأنها حلال.
أما في يوم الأربعاء، 21 شباط/فبراير، فسيقوم بايوكتشي في مطعم FRNDS رفقة الشيف ماتثيس غروسيجيان، بإعداد أطباق تقليدية من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وبمكونات حلال. حيث ستقدم الوصفات في قائمة طعام“ذواق الليلة”. وفي يوم الخميس 22 شباط/فبراير، يقود الشيف بايوكتشي حفل شواء في فندق كونكورد في حدث يشهد حضور مدعوون عرب وبرازيليون. حيث سيحضر أطباق من شرائح الدواجن في جناح الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA.
وتؤكد مديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، فرناندا دانتاس، أن إحدى أهداف المشروع هو إظهار البرازيل كمورد كبير للمنتج الحلال. ومن الجدير بالذكر أن البرازيل حالياً هي إحدى أكبر الموردين للبروتين الحلال إلى دول الخليج، مثل الامارات والكويت والسعودية، من خلال علامات تجارية رائدة في هذه الاسواق.
وتضيف دانتاس:“إن هدفنا هو أن نعرض على الشركات العربية وعلى المشاركين والزوار في هذا المعرض، تنوع المنتج الحلال البرازيلي. وإظهار البرازيل كمورد ليس فقط للبروتين الحلال وإنما لمنتجات أخرى كذلك. كما نريد أن نبين أن هذا المشروع قائم وأن البرازيل تتابع ولديها نظرة محددة بالنسبة للحلال، وأن هناك من يعمل تحديداً لهذا”
يقام معرض Gulfood سنوياً في دُبَي. وهو أكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في المنطقة، حيث يجذب زواراً ليس فقط من الإمارات وإنما من الدول العربية وجنوب آسيا. وتختتم دورة هذا العام يوم الجمعة 23 فبراير، حيث تشهد مشاركة شركات برازيلية في جناح تنظمه الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil.
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