صادرات الأسماك تشهد انخفاضاً في الحجم ونمو في القيمة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – بلغت صادرات البرازيل من الأسماك إجمالي 24.7 مليون دولار أمريكي في العام 2023، بتوسع وقدره 4% بالمقارنة مع العام 2022. ووفقاً للبيانات التي نشرتها الوحدة السمكية والزراعية التابعة للشركة البرازيلية للبحوث الزراعية (Embrapa) بالشراكة مع الشركة البرازيلية للأبحاث السمكية (Psicultura)، فقد شهد القطاع انخفاضاً من ناحية الحجم بنسبة 20% أي من 7.487 طن في العام 2022 إلى 6.815 طن في العام 2023، وذلك استناداً إلى أرقام الحكومة الفدرالية.

ووفقاً لمعلومات الشركة البرازيلية للأبحاث السمكية (Psicultura)، فإن الارتفاع في المبيعات على الرغم من انخفاض الحجم الذي تم تصديره، ناتج عن التغيير في تنوع أو خليط المنتجات التي تم تصديرها، مثل الزيادة في شحنات لحوم الفيليه الطازجة وانخفاض مبيعات الاسماك الكاملة المجمدة. حيث كان السعر الوسطي للكيلو المُصَدَر 3.49 دولار أمريكي في العام الماضي، ووصل إلى 4.23 دولار بزيادة وقدرها 21.2%.

من الجدير بالذكر أن المنتج الرئيسي الذي تم تصديره هو سمك البلطي ومشتقاته بإجمالي وقدره 23.3 مليون دولار أو بنسبة 1% من ناحية القيمة. تبعه من ضمن الاسماك الرئيسية التي تم تصديرها، سمك التامباكي، حيث بلغت مبيعاته 798 ألف دولار أمريكي، بزيادة وقدرها 809% بالمقارنة مع العام 2022. وكانت الوجهات الرئيسية للصادرات السمكية البرازيلية كل من الولايات المتحدة (88% من إجمالي الصادرات) تلتها الصين (3%) واليابان (2%).

وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للثروة السمكية Peixe BR، فرانسيسكو ميديرو، إن الزيادة في عائدات الصادرات جاءت نتيجة لكفاءة القطاع. حيث قال:“تنتج البرازيل أسماك ذات قيمة مضافة عالية، بختم تتبع وانتاج مستدام. إن نمو المبيعات الخارجية ناتج عن كفاءة انتاجية الشركات، حيث إن السوق الدولية متطلبة جداً عندما يتعلق الأمر بالجودة”

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