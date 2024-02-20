صادرات الأسماك تشهد انخفاضاً في الحجم ونمو في القيمة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – بلغت صادرات البرازيل من الأسماك إجمالي 24.7 مليون دولار أمريكي في العام 2023، بتوسع وقدره 4% بالمقارنة مع العام 2022. ووفقاً للبيانات التي نشرتها الوحدة السمكية والزراعية التابعة للشركة البرازيلية للبحوث الزراعية (Embrapa) بالشراكة مع الشركة البرازيلية للأبحاث السمكية (Psicultura)، فقد شهد القطاع انخفاضاً من ناحية الحجم بنسبة 20% أي من 7.487 طن في العام 2022 إلى 6.815 طن في العام 2023، وذلك استناداً إلى أرقام الحكومة الفدرالية.
ووفقاً لمعلومات الشركة البرازيلية للأبحاث السمكية (Psicultura)، فإن الارتفاع في المبيعات على الرغم من انخفاض الحجم الذي تم تصديره، ناتج عن التغيير في تنوع أو خليط المنتجات التي تم تصديرها، مثل الزيادة في شحنات لحوم الفيليه الطازجة وانخفاض مبيعات الاسماك الكاملة المجمدة. حيث كان السعر الوسطي للكيلو المُصَدَر 3.49 دولار أمريكي في العام الماضي، ووصل إلى 4.23 دولار بزيادة وقدرها 21.2%.
من الجدير بالذكر أن المنتج الرئيسي الذي تم تصديره هو سمك البلطي ومشتقاته بإجمالي وقدره 23.3 مليون دولار أو بنسبة 1% من ناحية القيمة. تبعه من ضمن الاسماك الرئيسية التي تم تصديرها، سمك التامباكي، حيث بلغت مبيعاته 798 ألف دولار أمريكي، بزيادة وقدرها 809% بالمقارنة مع العام 2022. وكانت الوجهات الرئيسية للصادرات السمكية البرازيلية كل من الولايات المتحدة (88% من إجمالي الصادرات) تلتها الصين (3%) واليابان (2%).
وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للثروة السمكية Peixe BR، فرانسيسكو ميديرو، إن الزيادة في عائدات الصادرات جاءت نتيجة لكفاءة القطاع. حيث قال:“تنتج البرازيل أسماك ذات قيمة مضافة عالية، بختم تتبع وانتاج مستدام. إن نمو المبيعات الخارجية ناتج عن كفاءة انتاجية الشركات، حيث إن السوق الدولية متطلبة جداً عندما يتعلق الأمر بالجودة”
خبر صحفي
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