تسارع مبيعات الماشية في معرض Gulfood مع اقتراب شهر رمضان

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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ساو باولو – من المتوقع أن يتسبب القرب بين انعقاد معرض Gulfood من تاريخ حلول شهر رمضان المبارك في تسريعٍ لتجارة الماشية في هذا المعرض الذي انطلق يوم الاثنين 19 شباط/يناير في دبي، الإمارات العربية المتحدة بحضور برازيلي. هذه هي توقعات مدير شركة AgroExport، أليشاندري كارفاليو، التي تشارك في المعرض في جناح الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
تموضع شركة AgroExport (على الزاوية اليمنى).
من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام في 10 آذار/مارس ويستمر حتى 8 نيسان/ابريل (من الممكن لهذا التاريخ أن يتغير وفقاً للتقويم القمري). يصوم المسلمون يومهم خلال هذا الشهر المبارك ليفطروا عند غروب الشمس (آذان المغرب) على مائدة متنوعة الطعام، مما يزيد من الطلب على المواد الغذائية في بلدانهم.
وأكد كارفاليو خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA أن ما يتم عادة في معرض Gulfood هو تبادل نقاط الاتصال والعلاقات مع زبائن وعملاء شركة AgroExport، ولكنه يعتقد بأن نسخة المعرض لهذا العام ستكون مختلفة والسبب هو أن شهر رمضان أقرب، وبالتالي“من المتوقع أن نبرم الصفقات هنا في المعرض”.
AgroExport هي شركة تجارية برازيلية تعمل بشكل رئيسي في تصدير الماشية الحية. يقع مقر الشركة في بلدية منيرو دي اوبيرابا ولكن الجزء الاكبر منها يتواجد في ولاية بارا حيث تعود أصول كل الماشية التي يتم تصديرها إلى هذه الولاية ومن هنا يتم تصدريها كذلك عبر ميناء باركارينا.
إن أغلب الماشية المصدرة تصدر بشكل رئيسي للتسمين والذبح، ولكن يتم أيضاً تصدير الماشية بسبب الجينات. وفقاً لكارفاليو إن الأسواق الكبرى التي تستهدفها شركة AgroExport هي الأسواق العربية (العراق، الأردن، لبنان ومصر بالإضافة لتركيا). ويقول كارفاليو أن من بين الاسباب التي تدفع الدول الإسلامية لشراء الماشية الحية هو لأنهم يمكنهم بأنفسهم ذبح هذه الماشية وفقاً للذبح الحلال، فالأفضلية للماشية الحية على اللحوم المجمدة.
تشارك شركة AgroExport وهي عضو في الغرفة التجارية العربية البرازيلية في معرض Gulfood منذ خمس سنوات. ويؤكد كارفاليو أن هذا المعرض هام جداً حيث يقام في سوق يتواجد فيها عملاء وموردين في المعرض نفسه. حيث يقول بأنه في اليوم الافتتاحي للمعرض وهو الاثنين الماضي قد التقى بزبائن قدماء وجدد. ويعتقد كارفاليو بأنه سيبرم صفقات جديدة مع الأسواق التي يلبيها حالياً خلال معرض Gulfood.
يضم الجناح الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية 11 شركة عارضة برازيلية. كما تشارك شركات برازيلية أخرى في معرض Gulfood سواء في أكشاك مستقلة أو في أجنحة تنظمها كل من الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ومؤسسات مثل الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA والاتحاد البرازيلي للصناعات المصدرة للحوم ABIEC.
من المصدر
MENAFN20022024000213011057ID1107876258
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