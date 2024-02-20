تسارع مبيعات الماشية في معرض Gulfood مع اقتراب شهر رمضان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – من المتوقع أن يتسبب القرب بين انعقاد معرض Gulfood من تاريخ حلول شهر رمضان المبارك في تسريعٍ لتجارة الماشية في هذا المعرض الذي انطلق يوم الاثنين 19 شباط/يناير في دبي، الإمارات العربية المتحدة بحضور برازيلي. هذه هي توقعات مدير شركة AgroExport، أليشاندري كارفاليو، التي تشارك في المعرض في جناح الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

تموضع شركة AgroExport (على الزاوية اليمنى).

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام في 10 آذار/مارس ويستمر حتى 8 نيسان/ابريل (من الممكن لهذا التاريخ أن يتغير وفقاً للتقويم القمري). يصوم المسلمون يومهم خلال هذا الشهر المبارك ليفطروا عند غروب الشمس (آذان المغرب) على مائدة متنوعة الطعام، مما يزيد من الطلب على المواد الغذائية في بلدانهم.

وأكد كارفاليو خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA أن ما يتم عادة في معرض Gulfood هو تبادل نقاط الاتصال والعلاقات مع زبائن وعملاء شركة AgroExport، ولكنه يعتقد بأن نسخة المعرض لهذا العام ستكون مختلفة والسبب هو أن شهر رمضان أقرب، وبالتالي“من المتوقع أن نبرم الصفقات هنا في المعرض”.

AgroExport هي شركة تجارية برازيلية تعمل بشكل رئيسي في تصدير الماشية الحية. يقع مقر الشركة في بلدية منيرو دي اوبيرابا ولكن الجزء الاكبر منها يتواجد في ولاية بارا حيث تعود أصول كل الماشية التي يتم تصديرها إلى هذه الولاية ومن هنا يتم تصدريها كذلك عبر ميناء باركارينا.

إن أغلب الماشية المصدرة تصدر بشكل رئيسي للتسمين والذبح، ولكن يتم أيضاً تصدير الماشية بسبب الجينات. وفقاً لكارفاليو إن الأسواق الكبرى التي تستهدفها شركة AgroExport هي الأسواق العربية (العراق، الأردن، لبنان ومصر بالإضافة لتركيا). ويقول كارفاليو أن من بين الاسباب التي تدفع الدول الإسلامية لشراء الماشية الحية هو لأنهم يمكنهم بأنفسهم ذبح هذه الماشية وفقاً للذبح الحلال، فالأفضلية للماشية الحية على اللحوم المجمدة.

تشارك شركة AgroExport وهي عضو في الغرفة التجارية العربية البرازيلية في معرض Gulfood منذ خمس سنوات. ويؤكد كارفاليو أن هذا المعرض هام جداً حيث يقام في سوق يتواجد فيها عملاء وموردين في المعرض نفسه. حيث يقول بأنه في اليوم الافتتاحي للمعرض وهو الاثنين الماضي قد التقى بزبائن قدماء وجدد. ويعتقد كارفاليو بأنه سيبرم صفقات جديدة مع الأسواق التي يلبيها حالياً خلال معرض Gulfood.

يضم الجناح الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية 11 شركة عارضة برازيلية. كما تشارك شركات برازيلية أخرى في معرض Gulfood سواء في أكشاك مستقلة أو في أجنحة تنظمها كل من الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ومؤسسات مثل الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA والاتحاد البرازيلي للصناعات المصدرة للحوم ABIEC.





من المصدر