الملك يؤكد دعم الأردن للجزائر بإنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بو غالي.



وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.



كما أكد جلالة الملك دعم الأردن للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.



وأشاد جلالته بجهود الجزائر الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.



وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية واستدامتها.