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الحاجة شفق خلف العضايلة في ذمة الله

2/20/2024 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة شفق خلف العضايلة/العمقة أم وائل زوجة الحاج مرتضى فرج العضايله والدة كل من د.وائل وخالد وسهل وسامر ود.محمد
رحمك الله يا ام وائل رحمة واسعة وغفر الله لك وأسكنك فسيح جنانه الراضية ..
انا لله وانا إليه راجعون ..


الدفن غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر/العمقة


والعزاء في مجمع النقابات للرجال /المرج والنساء مقابل مجمع النقابات .

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