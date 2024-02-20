الحاجة شفق خلف العضايلة في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة شفق خلف العضايلة/العمقة أم وائل زوجة الحاج مرتضى فرج العضايله والدة كل من د.وائل وخالد وسهل وسامر ود.محمد
رحمك الله يا ام وائل رحمة واسعة وغفر الله لك وأسكنك فسيح جنانه الراضية ..
انا لله وانا إليه راجعون ..
الدفن غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر/العمقة
والعزاء في مجمع النقابات للرجال /المرج والنساء مقابل مجمع النقابات .
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