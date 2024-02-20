الاقتصاد الرقمي تحذر من روابط تدعي تقديم مساعدات خيرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري _ ليلى القرشي
حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي من رابط وهمي يدعي تقديم مساعدات خيرية .
وبينت الوزارة ل الوكيل الإخباري ان هذه الروابط وهمية وشددت على عدم التعاطي معها مطلقا .
وكانت قد وصلت الوكيل ملاحظات من مواطنين تفيد برسائل تصلهم عبر واتساب تدعي تقديم مساعدات خيرية وتطلب منهم اتباع الخطوات عبر رابط لاتمام طلبهم والحصول عليها .
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