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الاقتصاد الرقمي تحذر من روابط تدعي تقديم مساعدات خيرية

2/20/2024 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري _ ليلى القرشي
حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي من رابط وهمي يدعي تقديم مساعدات خيرية .
وبينت الوزارة ل الوكيل الإخباري ان هذه الروابط وهمية وشددت على عدم التعاطي معها مطلقا .
وكانت قد وصلت الوكيل ملاحظات من مواطنين تفيد برسائل تصلهم عبر واتساب تدعي تقديم مساعدات خيرية وتطلب منهم اتباع الخطوات عبر رابط لاتمام طلبهم والحصول عليها .




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