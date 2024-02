خيارات علاجية جديدة لسرطان الرئة تجدد الأمل بتحسين نتائج علاج المرضى و تقليل معاناتهم من المرض القاتل

AstraZeneca Building

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 20, 2024 /EINPresswire / -- (ARAB NEWSWIRE)أصدرت اليوم شركة الأدوية الرئدة أسترازينيكا، ثلاثة إعلانات هامة تتعلق بسرطان الرئة، كجزء من طموحها المستمر للقضاء على السرطان كأحد مسببات الوفاة. إذ يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضاً أحد أكثر الانواع فتكاً، حيث أن المعدل النسبي لللبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يساوي 8% بالمئة فقط.تقدم هذه الأخبار معاً مستقبلاً واعداً لبعض مرضى سرطان الرئة، حيث يمكن أن تغير الممارسة العلاجية الحالية وتوفر خيارات أكثر فعالية، خاصة في الحالات التي يصعب فيها علاج السرطان أو في الحالات التي تتقدم فيها مراحل المرض على الرغم من الخضوع للعلاج في وقت سابق..أظهرت بيانات التجارب السريرية الجديدة فائدة كبيرة لعقار تاجريسو (Tagrisso) للمرضى الذين يعانون من أكثر أشكال سرطان الرئة شيوعاً.oو تمثل هذه البيانات نتائج تجربة المرحلة الثالثة (LAURA)، التي شملت 216 مريضاً في أكثر من 145 مركزاً بحثيا ضمن أكثر من 15 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، أمريكا الجنوبية، وآسيا، بضمنها تركيا.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر.أصبحت وكالة الغذاء و الدواء (FDA) في الولايات المتحدة أول من يوافق على استخدام تاجريسو(Tagrisso) مع العلاج الكيميائي ضد أنواع معينة من سرطان الرئة.oسيكون لدى الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية الآن خيارين فعالين للغاية مبنيين على تاجريسو (Tagrisso) لوحده والمزيج - لتخصيص العلاج بشكل أفضل وضمان أفضل نتيجة ممكنة لكل مريض.oتمت الموافقة بناءً على نتائج تجربة المرحلة الثالثة FLAURA2 المنشورة في مجلة نيو إنكلاند الطبية (The New England Journal of Medicine)، والتي أظهرت أن إضافة العلاج الكيميائي الى تاجريسو قلل من خطر تقدم المرض أو الوفاة بنسبة 38% مقارنة بعلاج تاجريسو لوحده الذي يعتبر الخط الأول للرعاية في المعيار العالمي.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر.تم قبول عقار آخر، و هو داتوبوتاماب ديروكستيكان (Dato-DXd)، والذي تم تطويره بالتعاون بين أسترازينيكا ودايتشي سانكيو لتقييم هيئة الدواء في الولايات المتحدة الأميركيةo أظهرت نتائج التجارب السريرية TROPION-Lung01 انخفاضا سريريا معتبرا بنسبة 37% في خطر تطور المرض أو الوفاة في سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) غير الحرشفي. و تستمر هذا التجربة السريرة لتقييم النقطة النهائية الأولية المزدوجة للبقاء الكلي.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر-النهاية-أسترازينيكاأسترازينيكا (LSE/STO/Nasdaq: AZN) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتجاريب الأدوية الموصوفة في مجالات الأورام والأمراض النادرة والأدوية الحيوية، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والأيض والتنفس والمناعة. مقرها في كامبريدج، المملكة المتحدة، تعمل أسترازينيكا في أكثر من 100 دولة، ويستخدم أدويتها المبتكرة من قبل ملايين المرضى حول العالم. يرجى زيارة astrazeneca ومتابعة الشركة على تويتر @AstraZeneca.تاجريسوتاجريسو (osimertinib) هو مثبط EGFR-TKI من الجيل الثالث، غير قابل للعكس، ذو فعالية سريرية مثبتة في NSCLC، بما في ذلك ضد انتشار الجهاز العصبي المركزي. تاجريسو (أقراص فموية يومية بجرعات 40mg و80mg) تم استخدامه لعلاج أكثر من 800,000 مريض في جميع أنحاء العالم عبر استطباباته، وتواصل أسترازينيكا استك Explore Tagrisso كعلاج للمرضى في مراحل متعددة من سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR).تمت الموافقة على تاجريسو كعلاج أحادي في أكثر من 100 دولة بما في ذلك في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان. تشمل هذه الموافقات لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR) المتقدم المحلي أو النقيلي، وعلاج مساعد لمرضى سرطان الرئة المبكر المرتبط بجين (EGFR) المتحور (IB، II، وIIIA)، حيث أظهر تاجريسو مؤخراً فائدة ذات دلالة إحصائية ومعنوية.هناك عدد واسع من الأدلة يدعم استخدام تاجريسو في سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR). تاجريسو هو العلاج المستهدف الوحيد الذي يحسن نتائج المرضى في كل من المراحل المبكرة من المرض في تجربة المرحلة الثالثة ADAURA والمراحل المتأخرة من المرض في تجربة المرحلة الثالثة FLAURA وتجربة المرحلة الثالثة FLAURA2.تقوم الشركة أيضاً ببحث طرق لمعالجة آليات مقاومة الورم من خلال تجارب المرحلة الثانية SAVANNAH وORCHARD، وتجربة المرحلة الثالثة SAFFRON، التي تختبر تاجريسو بالإضافة إلى سافوليتينيب، مثبط MET TKI شفهي، قوي ومحدد للغاية، بالإضافة إلى أدوية جديدة محتملة أخرى.أسترازينيكا في مجال سرطان الرئةتعمل أسترازينيكا على جلب المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة إلى أقرب نقطة من الشفاء من خلال الكشف والعلاج في المراحل المبكرة من المرض، مع الدفع أيضاً بحدود العلم لتحسين النتائج في الإعدادات المقاومة والمتقدمة. من خلال تحديد أهداف علاجية جديدة والتحقيق في نهج مبتكرة، تهدف الشركة إلى مطابقة الأدوية مع المرضى الذين يمكنهم الاستفادة منها أكثر.تشمل محفظة الشركة الشاملة أدوية رائدة لسرطان الرئة وموجة التالية من الابتكارات، بما في ذلك تاجريسو وإيريسا (gefitinib)؛ إمفينزي (durvalumab) وإمجودو (tremelimumab)؛ إنهيرتو (trastuzumab deruxtecan) وداتوبوتاماب ديروكستيكان بالتعاون مع دايتشي سانكيو؛ أورباثيس (savolitinib) بالتعاون مع HUTCHMED؛ بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية الجديدة المحتملة والمزيجات عبر آليات عمل متنوعة.أسترازينيكا هي عضو مؤسس في تحالف طموح الرئة، و هو تحالف عالمي يعمل على تسريع الابتكار وتقديم تحسينات ذات مغزى للأشخاص المصابين بسرطان الرئة، بما في ذلك وما وراء العلاج.جهات الاتصالللاستفسارات الإعلامية، اتصل بـ ...يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية ( ) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) –

