خيارات علاجية جديدة لسرطان الرئة تجدد الأمل بتحسين نتائج علاج المرضى و تقليل معاناتهم من المرض القاتل

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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 20, 2024 /EINPresswire / -- (ARAB NEWSWIRE)أصدرت اليوم شركة الأدوية الرئدة أسترازينيكا، ثلاثة إعلانات هامة تتعلق بسرطان الرئة، كجزء من طموحها المستمر للقضاء على السرطان كأحد مسببات الوفاة. إذ يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضاً أحد أكثر الانواع فتكاً، حيث أن المعدل النسبي لللبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يساوي 8% بالمئة فقط.تقدم هذه الأخبار معاً مستقبلاً واعداً لبعض مرضى سرطان الرئة، حيث يمكن أن تغير الممارسة العلاجية الحالية وتوفر خيارات أكثر فعالية، خاصة في الحالات التي يصعب فيها علاج السرطان أو في الحالات التي تتقدم فيها مراحل المرض على الرغم من الخضوع للعلاج في وقت سابق..أظهرت بيانات التجارب السريرية الجديدة فائدة كبيرة لعقار تاجريسو (Tagrisso) للمرضى الذين يعانون من أكثر أشكال سرطان الرئة شيوعاً.oو تمثل هذه البيانات نتائج تجربة المرحلة الثالثة (LAURA)، التي شملت 216 مريضاً في أكثر من 145 مركزاً بحثيا ضمن أكثر من 15 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، أمريكا الجنوبية، وآسيا، بضمنها تركيا.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر.أصبحت وكالة الغذاء و الدواء (FDA) في الولايات المتحدة أول من يوافق على استخدام تاجريسو(Tagrisso) مع العلاج الكيميائي ضد أنواع معينة من سرطان الرئة.oسيكون لدى الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية الآن خيارين فعالين للغاية مبنيين على تاجريسو (Tagrisso) لوحده والمزيج - لتخصيص العلاج بشكل أفضل وضمان أفضل نتيجة ممكنة لكل مريض.oتمت الموافقة بناءً على نتائج تجربة المرحلة الثالثة FLAURA2 المنشورة في مجلة نيو إنكلاند الطبية (The New England Journal of Medicine)، والتي أظهرت أن إضافة العلاج الكيميائي الى تاجريسو قلل من خطر تقدم المرض أو الوفاة بنسبة 38% مقارنة بعلاج تاجريسو لوحده الذي يعتبر الخط الأول للرعاية في المعيار العالمي.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر.تم قبول عقار آخر، و هو داتوبوتاماب ديروكستيكان (Dato-DXd)، والذي تم تطويره بالتعاون بين أسترازينيكا ودايتشي سانكيو لتقييم هيئة الدواء في الولايات المتحدة الأميركيةo أظهرت نتائج التجارب السريرية TROPION-Lung01 انخفاضا سريريا معتبرا بنسبة 37% في خطر تطور المرض أو الوفاة في سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) غير الحرشفي. و تستمر هذا التجربة السريرة لتقييم النقطة النهائية الأولية المزدوجة للبقاء الكلي.اقرأ الإصدار الكامل لهذا الخبر هنا: رابط الخبر-النهاية-أسترازينيكاأسترازينيكا (LSE/STO/Nasdaq: AZN) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتجاريب الأدوية الموصوفة في مجالات الأورام والأمراض النادرة والأدوية الحيوية، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والأيض والتنفس والمناعة. مقرها في كامبريدج، المملكة المتحدة، تعمل أسترازينيكا في أكثر من 100 دولة، ويستخدم أدويتها المبتكرة من قبل ملايين المرضى حول العالم. يرجى زيارة astrazeneca ومتابعة الشركة على تويتر @AstraZeneca.تاجريسوتاجريسو (osimertinib) هو مثبط EGFR-TKI من الجيل الثالث، غير قابل للعكس، ذو فعالية سريرية مثبتة في NSCLC، بما في ذلك ضد انتشار الجهاز العصبي المركزي. تاجريسو (أقراص فموية يومية بجرعات 40mg و80mg) تم استخدامه لعلاج أكثر من 800,000 مريض في جميع أنحاء العالم عبر استطباباته، وتواصل أسترازينيكا استك Explore Tagrisso كعلاج للمرضى في مراحل متعددة من سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR).تمت الموافقة على تاجريسو كعلاج أحادي في أكثر من 100 دولة بما في ذلك في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان. تشمل هذه الموافقات لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR) المتقدم المحلي أو النقيلي، وعلاج مساعد لمرضى سرطان الرئة المبكر المرتبط بجين (EGFR) المتحور (IB، II، وIIIA)، حيث أظهر تاجريسو مؤخراً فائدة ذات دلالة إحصائية ومعنوية.هناك عدد واسع من الأدلة يدعم استخدام تاجريسو في سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) المرتبط بالجين المتحور (EGFR). تاجريسو هو العلاج المستهدف الوحيد الذي يحسن نتائج المرضى في كل من المراحل المبكرة من المرض في تجربة المرحلة الثالثة ADAURA والمراحل المتأخرة من المرض في تجربة المرحلة الثالثة FLAURA وتجربة المرحلة الثالثة FLAURA2.تقوم الشركة أيضاً ببحث طرق لمعالجة آليات مقاومة الورم من خلال تجارب المرحلة الثانية SAVANNAH وORCHARD، وتجربة المرحلة الثالثة SAFFRON، التي تختبر تاجريسو بالإضافة إلى سافوليتينيب، مثبط MET TKI شفهي، قوي ومحدد للغاية، بالإضافة إلى أدوية جديدة محتملة أخرى.أسترازينيكا في مجال سرطان الرئةتعمل أسترازينيكا على جلب المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة إلى أقرب نقطة من الشفاء من خلال الكشف والعلاج في المراحل المبكرة من المرض، مع الدفع أيضاً بحدود العلم لتحسين النتائج في الإعدادات المقاومة والمتقدمة. من خلال تحديد أهداف علاجية جديدة والتحقيق في نهج مبتكرة، تهدف الشركة إلى مطابقة الأدوية مع المرضى الذين يمكنهم الاستفادة منها أكثر.تشمل محفظة الشركة الشاملة أدوية رائدة لسرطان الرئة وموجة التالية من الابتكارات، بما في ذلك تاجريسو وإيريسا (gefitinib)؛ إمفينزي (durvalumab) وإمجودو (tremelimumab)؛ إنهيرتو (trastuzumab deruxtecan) وداتوبوتاماب ديروكستيكان بالتعاون مع دايتشي سانكيو؛ أورباثيس (savolitinib) بالتعاون مع HUTCHMED؛ بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية الجديدة المحتملة والمزيجات عبر آليات عمل متنوعة.أسترازينيكا هي عضو مؤسس في تحالف طموح الرئة، و هو تحالف عالمي يعمل على تسريع الابتكار وتقديم تحسينات ذات مغزى للأشخاص المصابين بسرطان الرئة، بما في ذلك وما وراء العلاج.جهات الاتصالللاستفسارات الإعلامية، اتصل بـ ...يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية ( ) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) –

Chloe Jolley

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