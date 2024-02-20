نجمة التنس الصينية شينغ كينوين تستمتع بتجربة طهي في دبي

عاشت الصينية شينغ كينوين، المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، تجربة فريدة واختبرت مهاراتها في الطهو والتعرف عن كثب على المطبخ الشرق أوسطي والثقافة العربية الأصيلة.

وكانت كينوين قد حققت إنجازاً مميزاً وأصبحت ثاني لاعبة صينية تصل إلى نهائي بطولة غراند سلام للفردي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، لتصل إلى قائمة أفضل عشر لاعبات في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وقامت كينوين، البالغة من العمر 21 عاماً والمصنفة السابعة عالمياً، باختبار مهاراتها في الطهو، حيث تعلمت من الشيف سيلمان حداد، المقيم في دبي والحائز على نجمة ميشلان، في مطعم مونرايز بالسطوة أسرار تميز الأطباق الشرق أوسطية عبر تحضير طبقين شهيين بلمسة عصرية، ما منحها فرصة التعرف عن كثب على الثقافة العربية الغنية. كما اختتمت كينوين تجربتها مع تحضير طبق حلوى مميز، كعكة الجبن عصير عبود، المستوحى من النكهات الرائجة في دبي.

وقالت كينوين: «استمتعت بهذه التجربة، لأنني أحب الطهو وعادة ما أحضر الوجبات الصينية لنفسي، ولكن هذه تجربتي الأولى مع الأطباق الشرق أوسطية. وتعلمت من الشيف حداد كيفية إعداد الوجبات التقليدية في المنطقة إلى جانب حلوى كعكة الجبن المفضلة لدي».

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