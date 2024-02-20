نجمة التنس الصينية شينغ كينوين تستمتع بتجربة طهي في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاشت الصينية شينغ كينوين، المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، تجربة فريدة واختبرت مهاراتها في الطهو والتعرف عن كثب على المطبخ الشرق أوسطي والثقافة العربية الأصيلة.
وكانت كينوين قد حققت إنجازاً مميزاً وأصبحت ثاني لاعبة صينية تصل إلى نهائي بطولة غراند سلام للفردي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، لتصل إلى قائمة أفضل عشر لاعبات في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.
وقامت كينوين، البالغة من العمر 21 عاماً والمصنفة السابعة عالمياً، باختبار مهاراتها في الطهو، حيث تعلمت من الشيف سيلمان حداد، المقيم في دبي والحائز على نجمة ميشلان، في مطعم مونرايز بالسطوة أسرار تميز الأطباق الشرق أوسطية عبر تحضير طبقين شهيين بلمسة عصرية، ما منحها فرصة التعرف عن كثب على الثقافة العربية الغنية. كما اختتمت كينوين تجربتها مع تحضير طبق حلوى مميز، كعكة الجبن عصير عبود، المستوحى من النكهات الرائجة في دبي.
وقالت كينوين: «استمتعت بهذه التجربة، لأنني أحب الطهو وعادة ما أحضر الوجبات الصينية لنفسي، ولكن هذه تجربتي الأولى مع الأطباق الشرق أوسطية. وتعلمت من الشيف حداد كيفية إعداد الوجبات التقليدية في المنطقة إلى جانب حلوى كعكة الجبن المفضلة لدي».
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