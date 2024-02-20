«صورة».. أداة جديدة تنتج أفلاماً بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية إطلاق أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم «صورة»، والذي يحول مجموعة أوامر كتابية أو صوتية إلى فيديو محاكي للحياة بالكامل.

وتعمل الأداة الجديدة على تلقي أوامر وأوصاف ونص يحكي حكاية الفيديو، لتحولها إلى مشهد فيديو كامل بشخصيات حقيقية تلقت أوصافها كتابياً أو صوتياً.

وبلغت دقة الأداة الجديدة حداً بعيداً، بعد عرض الشركة لفيلم قصير أنتجته «صورة» مدته دقيقة، وصمم الفيلم بالكامل

من خلال جملتين وصفيتين فقط، الأمر الذي ينبئ بتطور كبير في تلك الأداة يوصلها لإنتاج فيلم أو مسلسلات دون ممثلين أو مخرجين حقيقيين وفقط عن طريق تغذية الأداة بالمعلومات المطلوبة.

ووصف دال إي مصمم المؤثرات البصرية التقنية الجديدة بأن المخرجين ومنتجي السينما سيصبح لهم منافساً إلكترونياً، قائلاً: «ستزيد الإثارة والحماس لمنتجي السنما ومصممي المؤثرات البصرية، الذكاء الاصطناعي ينافسهم الآن».

وأتاحت «أوبن إيه آي» الأداة الجديدة لعينة مختارة من مصممي المؤثرات البصرية ومنتجي الفيديو، لاختبار الأمر قبل تطويره وطرحه للجميع خلال فترة قريبة لم تسمها الشركة الأمريكية.



