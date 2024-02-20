حمدان بن محمد: نبشر أهل دبي بأن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، كان له هدف واضح ووحيد
هو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.
جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في 2024، حيث استعرض سموه تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام ونصف العام من إنجازات ومشاريع من أبرزها:
- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم
- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص
- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية
- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم
- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم
وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن
ووجه سموه
بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين.. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز ..
الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله.
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