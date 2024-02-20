حمدان بن محمد: نبشر أهل دبي بأن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع

أكد

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، كان له هدف واضح ووحيد

هو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في 2024، حيث استعرض سموه تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام ونصف العام من إنجازات ومشاريع من أبرزها:



- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم

- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص

- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية

- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم

- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم

وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن

ووجه سموه

بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين.. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز ..

الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز