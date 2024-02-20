«M7» تحلق بكأس سيدات مهرجان محمد بن راشد للقدرة

حلقت إسطبلات M7 بكأس السيدات في السباق الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد فوز الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بلقب السباق الذي أقيم يوم أمس لمسافة 101 كلم برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة أكثر من 83 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وحققت الأرجنتينية سبيلانزون المركز الأول على صهوة الجواد «رميريو» بعد أداء مميز قادها لانتزاع اللقب لتهدي إسطبلاتM7 هذا الإنجاز بعد حسم المنافسة بزمن إجمالي بلغ 3.22.55 ساعات وذلك بعد منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة مع الوصيفة الفارسة شما درويش الشحي الحائزة على المركز الثاني على صهوة الجواد «ماليكان وجير 13» لإسطبلات العاصفة 3، مسجلة زمناً قدره 3.22.57 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة شما عبدالعزيز الطواش على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 3.23.13 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة شيخة أحمد محمد عتيق على صهوة الجواد «فروم هيبولايت» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 3.23.15 ساعات، تلتها في المركز الخامس الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة الجواد «غالب دي ليزي» لإسطبلات M7-1، مسجلة زمناً قدره 3.23.15 ساعات.

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي رئيس مجموعة «عزيزي للتطوير العقاري» بتتويج البطلات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، وحصلت الفائزة بالمركز الأول على الكأس وجائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم ونالت الوصيفة الكأس الفضية وجائزة نقدية بقيمة 180.000 درهم وحصلت الفائزة بالمركز الثالث على الكأس البرونزية وجائزة بقيمة 160.000 درهم والفائزة بالمركز الرابع نالت جائزة نقدية بقيمة 50.000 درهم والمركز الخامس 35.000 درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين حصلت كل فائزة على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير من قبل سموه لرياضة الفروسية عموماً ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص والذي يترجمه المهرجان الكبير الذي يحمل اسم سموه، مشيداً بالانطلاقة المميزة للحدث الذي شهد مشاركة مميزة من نخبة الفارسات في السباق المخصص للسيدات والذي يعكس الجهود الكبيرة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي عبر رياضة الفروسية.

وأضاف العظب إن الانطلاقة المبكرة للسباق الافتتاحي في الساعة السادسة والنصف صباحاً ساعدت الفارسات في توزيع مجهود الخيل على مختلف مراحل السباق، مهنئاً اسطبلات M7 بالإنجاز والتي تعد من الإسطبلات الكبيرة في عالم سباقات القدرة والتحمل سواء على مستوى الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن الجميع على موعد مع تحدي كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

مستوى

وأبدى المدرب أحمد محمد بن يافور السبوسي عن سعادته الكبيرة بفوز إسطبلات العاصفة 3 بالمركز الثاني في السباق الافتتاحي لمهرجان القدرة خاصة وأن الطريق نحو منصات التتويج جاء بعد تقديم مستوى مميز يليق بمكانة الحدث الذي يشهد مشاركة نخبة الخيول بقيادة أفضل الفرسان والفارسات وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، مهدياً الفوز إلى سموه وإلى جميع أعضاء فريق إسطبلات العاصفة 3 إضافة إلى إسطبلات M7 الحائزة على المركز الأول.

وأضاف السبوسي لـ «البيان» إن السباق شهد منافسة قوية وصعوبة بالغة أبرزها في المرحلة الأولى بسبب انفعال الخيل ونجحوا في السيطرة عليه في المراحل اللاحقة، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الذي أثمره الإنتاج المحلي بعد فوز الجواد «ماليكان» الفائز بالمركز الثاني، ولم يحالفه التوفيق في العديد من المشاركات السابقة ليكسب التحدي مع الأبطال في ضربة بداية المهرجان.

وأعربت البطلة مارتينا سبيلانزون عن سعادتها بالفوز بكأس السيدات في مهرجان كبير يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، متوجهة بالشكر إلى جميع طاقم إسطبلات M7 ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

سعادة

وقالت شما عبدالعزيز الطواش الفائزة بالمركز الثالث، إن سعادتها لا توصف باعتلاء منصة التتويج لأول مرة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وهو أغلى إنجاز في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث يعتبر تواجدها ضمن المراكز الثلاثة الأولى دافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات بعد تتويجها سابقاً في أبوظبي، متوجهة بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير للرياضة وللفرسان والفارسات من أبناء وبنات الدولة.

وأضافت شما الطواش لـ «البيان» إن السباق لم يكن سهلاً واستطاعت أن تقلص الفارق من مرحلة إلى أخرى حتى الوصول إلى المرحلة الرابعة والأخيرة التي شهدت منافسة ساخنة، متوجهة بالشكر إلى والديها على الدعم الكبير الذي يقدمانه في مشوارها برياضة الفروسية وإلى جميع أفراد طاقم إسطبلات F3.

تحدي الإسطبلات الخاصة.

وينطلق اليوم في ثاني محطات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وهو كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم برعاية «زعبيل فيد».

ونال اللقب في النسخة الماضية الفارس مصعب محمد بالقيزي على صهوة الجواد «سيناتوري» لإسطبلات «تي أن تي» واحتل المركز الثاني الفارس راشد عامر العامري على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» لإسطبلات العزم، وحقق المركز الثالث الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات SS.

وينقسم السباق اليوم إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كيلومتراً (أعلام صفراء)، والمرحلة الثانية 25 كيلومتراً (أعلام حمراء)، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 21 كيلومتراً (أعلام زرقاء)، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة (الأخيرة) 20 كيلومتراً (أعلام بيضاء)، وسوف يكون هناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز