تفكيك «لوك بيت» أكبر مجموعة قرصنة.. وتتتبع 144 مليون فدية دفعها الضحايا

أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، أنهم نجحوا في تعطيل عمل «لوك بيت»، إحدى أكثر مجموعات القرصنة انتشاراً على الإطلاق، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وذكر منشور على الموقع الإلكتروني للعصابة أنها «الآن تحت سيطرة» الوكالة البريطانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة شاركت في العملية، واستولت على 11 ألف نطاق تستخدمه شركة «لوك بيت» وشركائها لتسهيل الاختراق باستخدام برامج الفدية. وقال المسؤول إن العملية استهدفت تعطيل بنية «لوك بيت» التحتية ونظام نشر البرامج الضارة الخاص بها.

وتخصصت «لوك بيت» في استخدام البرامج الضارة المعروفة باسم برامج الفدية لتشفير الملفات الموجودة على حواسيب ضحاياها، ثم المطالبة بالدفع لفتح الملفات. وكانت تقوم بتجنيد المتسللين لتنفيذ الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات «لوك بيت» وبنيتها التحتية. وتحصل «لوك بيت» على جزء من أي فدية يتم دفعها في عمليات الابتزاز والاختراق.

وكانت المجموعة مسؤولة عن هجوم العام الماضي على الذراع الأمريكية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، والذي أدى إلى تعطيل سوق الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 26 مليار دولار. كما أزالت الهجمة موقعاً إلكترونياً تستخدمه شركة «بوينج» لبيع قطع غيار الطائرات والبرامج والخدمات.

وقال بريت ليثرمان، نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن العملية العالمية عطلت البنية التحتية لهذه الجماعة وستتضمن لوائح اتهام تليها عقوبات. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يتتبع 144 مليون فدية تم دفعها في هجمات «لوك بيت».

وأضاف أن العملاء سيطروا على معدات «لوك بيت»، بما في ذلك الخوادم التي تحتوي على بيانات الضحايا وخوادم مشاركة الملفات وخوادم الاتصالات. وسيساعد ذلك السلطات على إعادة البيانات المسروقة إلى الشركات والمنظمات الأخرى التي اخترقها «لوك بيت».

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