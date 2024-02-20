السيدة هاجر..مثل حي على حسن الظن بالله

ذكر الله تبارك وتعالى المرأة في كتابه الكريم مرات كثيرة وحدثنا عنها سبحانه وتعالى في مراحل عدة تعكسها السطور التالية والتي تعرض لمختلف النساء اللائي جاء ذكرهن في القرآن الكريم يقول الله تعالى في كتابه الكريم:(رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)

ولم تكن ذرية إبراهيم التي تحدث عنها النص القرآني إلا السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم وأم ولده البكر إسماعيل وقد علمنا أن والي مصر الجبار عندما حاول أن يؤذي السيدة سارة ولم يستطع أهداها جارية من عنده اسمها ((هاجر)).والسيدة الفاضلة هاجر هي في واقع الأمر لم تكن إلا أميرة مصرية وتحديدا كانت شقيقة الملك سنوسرت، وعندما أتى الهكسوس ليحتلوا مصر استحوذوا على بلاط الملك ومن فيه فقتلوا الرجال واستبقوا النساء وجعلوهم جواري في بلاطهم وكانت السيدة هاجر فيمن أسروا وأخذوا عنوة في بلاط الوالي ولكنها كانت مستعصمة ذات شرف ومكانة حماها الله عند ولادتها فلم يمسسها بشر، ولما حاول الوالي الجبار أن ينال منها سرت في جسده رجفة عظيمة حتى ابتعد عنها وعلم أن هناك قوة خفية تحميها...!!

والذي يرجح هذا القول هو تصرف هذا الوالي الجبار الذي عرف بولعه الشديد بالنساء وأنه لما حاول النيل من السيدة سارة وشلت ذراعه علم أن هناك صلة ما تربط بين السيدة التي أمامه وتلك التي يعرفها المستعصمة الأبية هاجر ففكر هذا الوالي في إطلاق سراح السيدة سارة ومعها تلك التي على نهجها نهج العفة والإيمان والاستعصام.

وأصل السيدة الكريمة هاجر اختلف فيه علماء كثيرون.. ومهما كانت هذه الاختلافات.. فإن اختيار الله سبحانه وتعالى لمعيشة تلك الفتاة المؤمنة في بيت النبوة الإبراهيمية. كان بمثابة تهيئتها لدور أكبر وتشريفها بمكانة عظمى.فبعد أن لبثت السيدة هاجر عمرا مع السيدة سارة تتعلم منها من أمور الدين والتوحيد والعلم الرباني ويشربان معا من سقيا علم أبو الأنبياء إبراهيم الذي يقول عنه ربه في سورة آل عمران آية 67:(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

ولما تعلمت هاجر من علم الله وبلغت أشدها علمت السيدة سارة أنها بلغت مبلغ الكبر وخشيت على زوجها ألا يكون له ذرية فأهدت إليه هاجر ليكون له منها الذرية.. وما لبثت السيدة هاجر التي أصبحت زوجة لسيدنا إبراهيم إن أنجبت لنبي الله إبراهيم ولداً جميلا حليما سماه ((إسماعيل)) وما لبثت الأمور أن تغيرت وأصبح من الصعب أن يجمع منزل أبو الأنبياء إبراهيم بالسيدة سارة وهاجر معا فأجره الله تعالى لحكمة قد لاتصل إليها أنها منا ولا ندركها أمره أن يسكنها هي وولدها عند بيته المحرم بمكة ولما تركها إبراهيم عليه السلام ومضى لحاله تعلقت به السيدة هاجر وقالت له: آلله أمرك بهذا؟

قال : نعم ، قالت إذ لن يصيبنا، وهذه الكلمة إن دلت تدل على حسن التوكل على الله تعالى وعظيم ثقتها في فضل خالقها ومولاها كما تنم عن قلب سليم مفعم بالإيمان والاستسلام لقدر الله وإرادته. ولما تركها سيدنا إبراهيم وانصرف داعيا لهما ولسائر ذريته بالخير والبركة ، حيث هاجر إلى مكانها عند البيت ، وهي مطمئنة القلب مستأنسة في وحدتها بربها عز وجل فهو نعم الأنيس.

ولما قرب الزاد والماء على النفاد ظلت المؤمنة الصبور تذكر ربها في نفسها ولم تسكن ولم تبك بل انطلقت تبحث عن الماء هنا وهناك، ثم ما لبثت أن صعدت على جبل الصفا ثم صعدت على جبل المروة لعلها تجد شيئا أو تبصر إنسانا يسعفها بجرعة ماء لرضيعها وكررت ذلك سبع مرات.. ثم ما لبث الله سبحانه وتعالى أن وتر عليها فأنبت لها ولوليدها عينا لا تنضب وبئرا لا تنفد جعل في مائها الشفاء والبركة إلى يومنا هذا إكراما للصبورة الشكورة التي اجتمعت فيها شعب الإيمان كلها واستجمعت لنفسها عزائم المتوكلين وخصائص الموقنين وحسن التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة بفضله مع مباشرة الأسباب.

وظلت السيدة الكريمة هاجر مع وليدها وحيدين حتى جاءت عليهما رفقة من قبيلة عربية يقال لهم جرهم فطلبوا منها أن يعيشوا بجوارها لينتفعوا بهذا الماء فأذنت لهم واستأنست بهم، وعاشت هي وولدها إسماعيل في جوار آمن.

وهو جوار الله تبارك وتعالى عند بيته المحرم، ثم في جوار هؤلاء العرب الذين ساقهم الله إليها، كبر إسماعيل وتزوج ولما بلغ سن الأربعين بعثه الله للناس يدعوهم إلى التوحيد وإلى دين أبيه ودين الأنبياء جميعا- وبينما كان إسماعيل عليه السلام عائدا من رحلة في جنوب شبه الجزيرة العربية ماتت السيدة هاجر رضي الله عنها ودفنت بالحجر بجوار الكعبة.

ماتت السيدة هاجر جسدا لكنها ظلت للعالمين مثلا حيا على حسن الظن بالله وظلت لنا معشر المسلمين ذكرى حية نقلدها في مناسكنا عندما نحج إلى بيت الله العتيق فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

جيهان محمود

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