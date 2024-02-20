تسريب بنود عقد مبابي مع ريال مدريد بعد اجتماع الدوحة السري

تسربت مؤخراً تفاصيل جديدة بشأن العقد الذي وُقع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي ونادي ريال مدريد، بعد اجتماع سري أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن عقد مبابي مع النادي الملكي يمتد حتى صيف عام 2029، حيث يتضمن راتبًا ثابتًا يصل إلى 14 مليون يورو، وبجانب الراتب الثابت، سيتلقى مبابي مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب على 100% من حقوق الصور التي وقعها قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ومع ذلك، من المتوقع أن يذهب جزء من حقوق الصور التي سيوقعها بعد انضمامه للنادي الإسباني إلى ريال مدريد، حيث سيحصل النادي على 20% من هذه الحقوق بينما سيبقى 80% للعب.

فيما يتعلق بالمحادثات السرية، أُكدت التقارير أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أقر في الاجتماع السري الذي عُقد في الدوحة هذا الأسبوع بأنه كان على علم بانضمام مبابي إلى نادي ريال مدريد بنسبة 100%.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي قد سجل 32 هدفاً في 31 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم مع نادي باريس سان جيرمان، وصنع 7 أهداف أخرى خلال 2،619 دقيقة من المشاركة.





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