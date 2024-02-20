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الأمير وليام يعبر عن قلقه البالغ إزاء الكُلفة البشرية للصراع في الشرق الأوسط

2/20/2024 9:26:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر ولي العهد البريطاني الأمير وليام عن قلقه البالغ إزاء "الكُلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط" الذي اندلع عقب هجوم حركة
(حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء: "قُتلت أعداد كبيرة جداً".

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