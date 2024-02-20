الأمير وليام يعبر عن قلقه البالغ إزاء الكُلفة البشرية للصراع في الشرق الأوسط

الأمير وليام يعبر عن قلقه البالغ إزاء الكُلفة البشرية للصراع في الشرق الأوسط
التاريخ
2/20/2024 9:26:54 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر ولي العهد البريطاني الأمير وليام عن قلقه البالغ إزاء "الكُلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط" الذي اندلع عقب هجوم حركة
(حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: "قُتلت أعداد كبيرة جداً".
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