فيكيتش بعد الإطاحة بسبالينكا: إنه فوز عظيم ورائع



أعربت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش عن سعادتها بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس وتأهلها إلى الدور الثالث ووصفت فوزها بالعظيم والرائع وقالت: إنه بصراحة فوز عظيم، لقد فازت للتو ببطولة أستراليا المفتوحة إنها رقم 2 في العالم. إنه لشيء رائع، أنا سعيدة جداً بالتأهل إلى الدور الثالث. سأحاول الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في بطولة الماسترز.

وأضافت: لأكون صادقة، لم تكن لدي توقعات كبيرة بشأن القدوم إلى دبي. أخبرت مدربي أنني سآخذ هذا الأسبوع كنصف إجازة، أستطيع أن أخبركم أنني أمضيت وقتاً على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب، ربما هذه طريقة جيدة للمضي قدماً.

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