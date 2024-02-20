فيكيتش بعد الإطاحة بسبالينكا: إنه فوز عظيم ورائع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش عن سعادتها بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس وتأهلها إلى الدور الثالث ووصفت فوزها بالعظيم والرائع وقالت: إنه بصراحة فوز عظيم، لقد فازت للتو ببطولة أستراليا المفتوحة إنها رقم 2 في العالم. إنه لشيء رائع، أنا سعيدة جداً بالتأهل إلى الدور الثالث. سأحاول الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في بطولة الماسترز.
وأضافت: لأكون صادقة، لم تكن لدي توقعات كبيرة بشأن القدوم إلى دبي. أخبرت مدربي أنني سآخذ هذا الأسبوع كنصف إجازة، أستطيع أن أخبركم أنني أمضيت وقتاً على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب، ربما هذه طريقة جيدة للمضي قدماً.
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