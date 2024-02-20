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قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا المغرب 2025 تسفر عن مواجهات متوازنة

2/20/2024 9:26:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أجريت في القاهرة اليوم الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من نهاية البطولة الأخيرة التي استضافتها ساحل العاج وتوجت بلقبها.

وسيخوض ثمانية منتخبات أصحاب التصنيف الأدنى في القارة أربع مواجهات من مباراتين ذهابا وإيابا في الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل.

وكانت الصومال صاحبة التصنيف الأدنى وستواجه إسواتيني، بينما تلعب ساو تومي وبرينسيب مع جنوب السودان.

وستجمع باقي المواجهات بين تشاد وموريشيوس بينما تلعب جيبوتي مع ليبيريا.

وتأهلت كل من ليبيريا وموريشيوس من قبل إلى النهائيات.

ويتأهل الفائزون في مواجهات الدور التمهيدي الأربع إلى مرحلة المجموعات من التصفيات لينضموا إلى 44 دولة أخرى.

وسيقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في المغرب.

وسيشارك المغرب أيضا في التصفيات رغم تأهله تلقائيا كمضيف للبطولة، وبالتالي لن يتأهل سوى منتخب واحد آخر من مجموعته.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) بعد موعد قرعة دور المجموعات أو النهائيات، التي يرغب المغرب في استضافتها في منتصف عام 2025 مما يرجح تعارضها مع كأس العالم للأندية الموسعة حديثا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر استكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية بنهاية العام الجاري. وستقام المباريات خلال فترات التوقف الدولية الثلاث في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بواقع جولتين من المباريات في كل فترة.

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