شباب الأهلي يتعاقد مع الإيراني سعيد عزت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكمل شباب الأهلي، إجراءات التعاقد مع اللاعب الإيراني سعيد عزت اللهي، قادماً من نادي فايله الدنماركي، ليكون ثالث صفقات «فرسان دبي» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وينتظر أن تضيف الصفقة، المزيد من القوة إلى خط وسط شباب الأهلي، بعدما تألق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس آسيا الأخيرة في قطر.
ويملك سعيد (27 عاماً)، مسيرة جيدة في الملاعب، بعدما خاض تجربة مع الفريق الثالث في أتلتيكو مدريد الإسباني، كما لعب مع أكثر من فريق في الدوري الروسي، وخاض تجارب احترافية مع أندية ريدينغ الإنجليزي، إيبين البلجيكي، والغرافة القطري، قبل اللعب مع نادي فايله.
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