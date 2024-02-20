شباب الأهلي يتعاقد مع الإيراني سعيد عزت

أكمل شباب الأهلي، إجراءات التعاقد مع اللاعب الإيراني سعيد عزت اللهي، قادماً من نادي فايله الدنماركي، ليكون ثالث صفقات «فرسان دبي» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وينتظر أن تضيف الصفقة، المزيد من القوة إلى خط وسط شباب الأهلي، بعدما تألق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس آسيا الأخيرة في قطر.

ويملك سعيد (27 عاماً)، مسيرة جيدة في الملاعب، بعدما خاض تجربة مع الفريق الثالث في أتلتيكو مدريد الإسباني، كما لعب مع أكثر من فريق في الدوري الروسي، وخاض تجارب احترافية مع أندية ريدينغ الإنجليزي، إيبين البلجيكي، والغرافة القطري، قبل اللعب مع نادي فايله.

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