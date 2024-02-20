منى المرّي تناقش مقومات خلق فرص جديدة للشباب خلال «جلسة إعلامية ملهمة» مع طلبة الإعلام

بحضور معالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، نظّمت الجامعة "جلسة إعلامية ملهمة" مع منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، لمناقشة المتغيرات الإعلامية والتحولات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها على مجال العمل الإعلامي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام عالمياً، وكيفية فتح المجال أمام الشباب للانخراط في مجال العمل الإعلامي.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الجامعة وطلبة وطالبات الإعلام، تطرّقت منى المرّي إلى العديد من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، ومنها كيفية تقييم تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على العمل الإعلامي وعلى المجتمع بشكل عام، والمهارات الأساسية التي يحتاجها طالب الإعلام والصحافة، وأهم التحديات التي يواجهها المسؤول الإعلامي في الوقت الحالي، وأفضل الاستراتيجيات لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة، وكيفية التعامل مع المعلومات غير الصحيحة في وسائل الإعلام.

وقدّمت المري لطلبة الإعلام عدداً من النصائح المهمة لصقل مهاراتهم واستغلال فرصة دراستهم وتدريبهم العملي لزيادة فرصهم في سوق العمل ضمن قطاع الإعلام، وتحقيق تميزهم مجالات الإبداع الإعلامي، باعتبار أن الشباب يستحقون الحصول على الفرصة الكاملة للمساهمة الفاعلة في تطوير الإعلام بما يحملون من أفكار مبتكرة وطاقات مبدعة وقدرة على التعامل بكفاءة مع تقنيات العصر وهي العناصر التي تشكل أساساً يمكن أن تنطلق منه عمليات التطوير في المؤسسات الإعلامية المختلفة.

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