سفن حربية فرنسية تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع الفرنسية،
اليوم الثلاثاء، إن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات.
وأضافت الوزارة: "ليلة الثلاثاء، رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن. وتم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما".
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