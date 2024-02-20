سفن حربية فرنسية تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن

قالت وزارة الدفاع الفرنسية،

اليوم الثلاثاء، إن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات.

وأضافت الوزارة: "ليلة الثلاثاء، رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن. وتم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما".

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