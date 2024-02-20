الولايات المتحدة تقدم مشروعاً لوقف إطلاق النار في غزة وتحذر من غزو رفح

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة،

وحذرت أيضا إسرائيل من غزو مدينة رفح المكتظة بالسكان.

وكانت الولايات المتحدة قد تجنبت كلمة“وقف إطلاق النار” خلال التصويتات الأممية على الحرب، لكن الرئيس جو بايدن أدلى بتعليقات مماثلة.

ومع ذلك، تخطط الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار آخر - من الجزائر - يدعو إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري.

ويزحف أكثر من مليون فلسطيني نازح، الذين يمثلون نحو نصف سكان غزة، إلى رفح بعد أن اضطروا إلى البحث عن مأوى هناك.

وكانت المدينة الجنوبية، التي تحدها مصر، موطنا لـ 250 ألف نسمة فقط قبل الحرب.

ويعيش كثير من النازحين في ملاجئ مؤقتة أو خيام في ظروف بائسة، مع ندرة الوصول إلى مياه شرب آمنة أو طعام.

وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرها الخاص بأن الهجوم الإسرائيلي المخطط على المدينة قد يؤدي إلى“مجزرة”.

وأطلقت إسرائيل عملياتها في غزة عقب هجوم شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 آخرين.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية 29000 شخص في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتعرضت واشنطن لضغوط دولية هائلة لاستخدام نفوذها للحد من العمليات الإسرائيلية المدمرة، بعد أن أمضت معظم الحرب في التأكيد على حق حليفها في الدفاع عن النفس.

وستبدأ المحادثات بشأن مشروع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن ليس من الواضح متى أو إذا ما كان الاقتراح قد يُطرح للتصويت.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يوافق الأعضاء على“قبول وتنفيذ” القرارات التي يتخذها مجلس الأمن - على عكس القرارات التي يتخذها الجمعية العامة، والتي لا تكون ملزمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة في الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت حق النقض ضد القرارات السابقة التي تستخدم الكلمة.

وينص مشروع الولايات المتحدة أيضا على أن الهجوم البري الكبير في رفح سيؤدي إلى المزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم مجددا، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة بشكل محتمل - إشارة إلى مصر.

ويقول أيضا إن مثل هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن، مترددا تصريحات الرئيس جو بايدن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقاوم نتنياهو حتى الآن الضغوط الدولية لإعادة النظر في الخطة - متعهدا بإنقاذ الرهائن المتبقين وهزيمة حماس في كل أنحاء غزة.

وحذر عضو الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس من أن المناورة ستنطلق إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع رهائنها بحلول 10 مارس، ويصادف التاريخ بداية شهر رمضان.

وتقول مجموعة الدول العربية إن مجلس الأمن لا يمكنه أن يصم أذنيه عن مطالبات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز