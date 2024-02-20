الديوان الملكي السعودي ينعى أميرًا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً اليوم الثلاثاء، جاء فيه:



انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.