مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية تنظم فعاليات في أسبوع الابتكار

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2024: تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في فعاليات "الإمارات تبتكر" 2024 من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الفكر الإبداعي واتجاهات الابتكار في المجالين التربوي والطبي في الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري .
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "يأتي تنظيم فعاليات أسبوع الابتكار في المؤسسة بالتزامن مع فعاليات "الإمارات تبتكر 2024" تناغماً مع الفعاليات المؤسسية في الدولة والتي تؤكد على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دفع مسيرة الابتكار والإبداع في دولة الإمارات إلى آفاق العالمية" ، وأضاف الدكتور السويدي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم حريصة على توسيع نطاق خدماتها في مجال الابتكار وخاصة أنها تدير أول مختبر تصنيع رقمي وهو فاب لاب الامارات، من خلال تنظيم المعارض والأنشطة وورش العمل للطلبة الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة وإنجاح تلك الأنشطة والتي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتعزز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع وفي أوساط العاملين في الدولة وموظفي الحكومة وتدفعهم للإبداع وتقديم أفكار مبتكرة في مختلف مجالات عملهم وتخصصاتهم ، وأوضح الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان أن أنشطة المؤسسة في أسبوع الابتكار تتضمن برنامجاً تدريبياً متخصصاً في صناعة الآلات الميكانيكية بالتعاون مع جامعة ولونجونج الأسترالية في دبي بالإضافة إلى ورشة تدريبية لموظفي حكومة دبي عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في تصنيع مشاريع مبتكرة. وأضاف بأنه هناك العديد من المواضيع المطروحة والمتعلقة بالابتكار والتصنيع الرقمي مثل البرمجة والتصميم والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة التي تقدم في مختبر فاب لاب الإمارات. كما تضم الفعاليات معرض للمشاريع الابتكارية يهدف إلى إثراء ونشر ثقافة الابتكار والتصنيع في المجتمع واستقطاب الطلبة المتميزين والمبتكرين منهم، ورحب الدكتور السويدي بمشاركة المؤسسات الحكومية والمدرسية في أسبوع الابتكار مؤكداً استعداد فريق عمل فاب لاب الامارات لتلبية متطلبات نجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.
يذكر أن "الإمارات تبتكر" يعتبر أكبر حدث وطني يحتفل بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة، حيث يسلّط الضوء على المبتكرين الإماراتيين الطموحين لتقديم الدعم لهم من خلال إبراز ابتكاراتهم وتوسيع أعمالهم. وقد تم إطلاقه في العام 2016 لتسليط الضوء عل الابتكارات المؤثرة. وتستمر فعالياته طوال شهر فبراير، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار، وتطوير الأفكار والقدرات المبتكرة وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
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