stc تطلق "الكويتي مازال" احتفالاً بالاعياد الوطنية لعام 2024

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 20 فبراير 2024:
أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، أحدث إعلاناتها التلفزيونية احتفالاً بالعيد الوطني وعيد التحرير بعنوان "الكويتي مازال". ويأتي هذا الإنتاج كجزء من أنشطة حملتها الوطنية التي تستمر طوال شهر فبراير، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج والعروض الترويجية الخاصة التي تقام خلال شهر فبراير.
في بيان لها، أشارت stc إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت إلى جانب شعب الكويت هو مناسبة تحمل مكانة خاصة في قلوبنا. لذا في هذا الوقت من كل عام، تقدم الشركة سنويًا مفهومًا إبداعيًا جديداً كمساهمة مجتمعية تحمل رسالة لشعب الكويت. هذا العام، يهدف الإنتاج الذي يحمل عنوان "الكويتي مازال" إلى المزج بين تقاليد وتراث الكويت وإظهار مدى تطور بلدنا الحبيب .
تم تنفيذ الإنتاج بواسطة شركة Together Production، مع شركة Sine Agency. وشارك في الإنتاج الفنان بدر الشعيبي والشاعر الغنائي والملحن علي بوغيث، تحت المخرج إدارة شملان النصار ومدير التصوير أمين شمس الدين. تولى التوزيع علي المتروك، والماسترينغ منتظر الزاير، والدكتور علي بن حسين الذي كان مصمم الإنتاج. و تم تصوير الاعلان تحت اشراف فريق العلامة التجارية في stc المكون من سالم المطوع، رؤى الخشتي ونوره العيبان.
وانطلاقاً من التزامها الطويل الأمد بالاستدامة، إلى جانب برنامجها الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، تهدف TVC إلى عكس القيم التي تلتزم بها stc إلى جانب تسليط الضوء على أهمية هذه الأنشطة في رعاية وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين والشباب. وقد دأبت stc على دعم وتمكين شريحة المبادرين الشباب من خلال مبادرة "وياك" وغيرها من البرامج التي أطلقتها الشركة أو نظمتها أو رعتها.
وشارك في هذا العمل العديد من الشخصيات المؤثرة التي لعبت دورًا في تمكين المجتمع، وخاصة جيل الشباب. وفيما يتعلق بالاستدامة، قامت stc بدعوة المبادر وصانع المحتوى يوسف العمران الملقب ب "بوجراح"وهو أحد المؤثرين المعروفين في مجال الاستدامة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.وفي المجال دعم الرياضة المحلية، استعرض العمل التلفزيوني لـ stc أيضًا منتخب الكويت لكرة اليد الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 15 عاماً ، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا للكويت، بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة آسيا الحادية والعشرين لكرة اليد.
بالإضافة إلى ذلك، شمل الاعلان المخترعة الكويتية جنان الشهاب، الحاصلة على عدة جوائز، بالاضافة الى عدد من المؤثرين في عالم الاعلام بظهور علياء أحمد و جنان الزيد و علي نجم في الإعلان التلفزيوني لما لهم من أدوار كمؤثرين يشجعون على أهمية المعرفة والإنجازات والجوانب الأخرى التي تدفع التقدم والابتكار.
و استضافت stc، تجمعًا عائليًا حصريًا لموظفي stc وذلك بمقرها الرئيسي في برج أولمبيا، في أجواء احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت. وبحضور عائلة stc أقامت الشركة عدداً من الفعاليات والمسابقات والعروض الموسيقية.كما شهدت الفعالية على عرض stc إعلانها التلفزيوني بالاعياد الوطنية بعنوان ""الكويتي مازال" " في إطار حملتها الشاملة و المتكاملة للأعياد الوطنية ، وسط حماس كبير حيث تلقى العمل ردود فعل إيجابية من الموظفين.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc : "بداية أود أن أهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بمناسبة احتفال الكويت بأعيادها الوطنية".
وأضافت: "من خلال دورها كرائد رقمي، تساهم stc بدعم الكويت بطرق مختلفة، سواء كان ذلك من خلال تعزيز الممارسات المستدامة، أو تثقيف أفراد المجتمع، أو تمكين المبادرات المحلية والمبتكرين، أو دعم المجتمع الرياضي، من بين أمور أخرى. وخلال المناسبات الاحتفالية، مثل الأعياد الوطنية، تفخر stc بإظهار حبها وإخلاصها تجاه شعب الكويت والوطن من خلال اهدائها اعمال وطنية فنية و عروض و فعاليات عائلية ممتعة".
وفي تعليقها على هذا العمل التلفزيوني، أعربت الجاسم عن أن ردود الفعل الإيجابية من الجمهور فيما يتعلق بالمفهوم الكامن وراء الإنتاج تعكس القيم التي تتمسك بها stc بشكل وثيق وكذلك رسالتها التي تهدف إلى تقدير النماذج الناجحة وشعب الكويت أجمع. فعندما يتعلق الأمر بالكويت، لا تدخر stc أي جهد لاظهار حبها و ارتباطها بهذه الارض الطيبة.
وأكدت الجاسم: "نهدي هذا الإنتاج إلى وطننا الكويت الغالي قيادة و شعبا. ونحن سعداء بالاحتفال مع الشعب الكويتي بهذه المناسبة الخاصة ونؤمن بشدة بدور القطاع الخاص في نشر التأثير الإيجابي. وتماشياً مع مهمتنا المتمثلة في تقديم دعم لامحدود للمجتمع المحلي وشعب الكويت، ستواصل stc المشاركة في تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تترك أثراً مفيداً وطويل الأمد للأجيال القادمة".
واختتمت الجاسم كلمتها بالإعراب عن خالص تقديرها لشركة Together Production، و شركة Sine Agencyوكذلك تقديرها للمخرج شملان النصار ومدير التصوير أمين شمس الدين على جهودهم في تصوير وإنتاج العمل الفني التلفزيوني لشركة stc، بالإضافة إلى الفنان بدر الشعيبي وكاتب وملحن الأغنية علي بوغيث وكل من كان له دور في عملية الإنتاج. و شكرت الجاسم كل المؤثرين المعروفين والشخصيات الاعلامية التي شاركت في هذا العمل الفني بالاضافة الى فريق العمل المسؤول في ادارة اتصالات الشركات في stc.
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