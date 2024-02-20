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أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

2/20/2024 8:18:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواجه صداما مع ريال مدريد الإسباني بشأن قضية كبرى.
وفي الوقت الذي تردد فيه أن مبابي وقع مع الميرينجي حتى صيف 2029، ألمحت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مشاركة المهاجم الفرنسي في الأولمبياد المقبلة ستكون أول مشكلة بين الطرفين فور إعلان الصفقة بشكل رسمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة في الأولمبياد كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس والرئاسة الفرنسية على مبابي من أجل التجديد عام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح.
وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات.
فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الأولمبياد السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس.
وذكرت أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث سيلعب اليورو أولاً من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 أغسطس/آب.
وتتزامن الأولمبياد مع الموسم التحضيري لريال مدريد وبداية الدوري الإسباني، كما أن الميرنجي سيكون مجبرا على منح اللاعب الفرنسي راحة عقب العودة من مهمته مع منتخب الديوك.
وقالت "آس" إن الخسارة الكبرى لريال مدريد ستكون غياب مبابي عن فترة الإعداد في أمريكا، خصوصا أن الميرنجي حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد.
وأضافت: "وجود مبابي مع ريال مدريد في المباريات الودية سيرفع الدخل الذي سيحصل عليه الملكي بشكل كبير".

ملاعب

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