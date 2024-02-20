الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/20/2024 8:18:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 ضابطا وجنديا في المعارك التي تدور في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2984.
وكانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
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