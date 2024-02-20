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الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

2/20/2024 8:18:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 ضابطا وجنديا في المعارك التي تدور في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2984.

وكانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

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