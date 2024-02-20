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سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2/20/2024 8:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - امتدح دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، منافسه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان، قائلاً: "إنه من بين أفضل 4 أو 5 فرق بأوروبا حاليًا".
وقال سيميوني: "إنتر واحد من بين أفضل 4 أو 5 فرق أوروبية في الوقت الحالي؛ لأن نتائجه في الدوري الإيطالي تتحدث عن نفسها، وكذلك الطريقة التي لعبوا بها التشامبيونز الموسم الماضي، بعدما قدم نهائيًا كبيرًا أمام مانشستر سيتي، والآن يواصلون التنافس بقوة أكبر".
وأضاف المدرب الأرجنتيني مساء الثلاثاء "تعجبني كثيرا طريقة لعب إنتر. أقول هذا منذ فترة، إنهم يلعبون كرة قدم سهلة وأحيانًا تكون الطرق السهلة هي الأفضل، كما أن الفريق يلعب بشكل جماعي. ستكون مباراة قوية، ومن سيربح الكرات الثنائية سيحظى بفرص أكبر للفوز".
وتابع "مستعدون، فقد واجهنا هذا الموسم ريال مدريد في أكثر من مناسبة وهو منافس قوي للغاية، وفي نفس مستوى إنتر حاليًا. نرغب في تقديم أداء مثل المباريات التي لعبناها أمام الريال، خاصة في السوبر وكأس الملك".

ملاعب

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