قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
ووفقا للتعديل، تعدل المادة 17 من النظام الأصلي لتصبح ما يلي: "لا تسري أحكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام المعدل".
ويعمل بهذا النظام المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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