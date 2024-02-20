نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد نجم وسط برشلونة بأداء توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، رغم معاناته من ضغوطات كبيرة في ظل تذبذب نتائج العملاق البافاري هذا الموسم.
وتعرض البايرن ل3 هزائم متتالية، أمام باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم مؤخرا، ويحتل المركز الثاني في البوندسليجا، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، كما ودع كأس ألمانيا مبكرا.
وقال إلكاي جوندوجان، لاعب البارسا: "بايرن ميونخ يملك واحدا من أفضل المدربين في أوروبا، ولا يمكنني قول سوى كل شيء إيجابي عنه، بالنظر إلى الفترة التي عملنا خلالها معا في بوروسيا دورتموند".
وأضاف جوندوجان، بحسب ما نقل موقع "سبورت 1": "خططيا هو مدرب استثنائي، كما أنه شخص أمين ومتفتح، وبدوري تعاملت بشكل جيد للغاية مع أسلوبه".
وأتم اللاعب الألماني: "أشعر بالمفاجأة من الصعوبات التي يواجهها بايرن ميونخ في الوقت الراهن".
يذكر أن بايرن ميونخ يستعد لاستقبال لايبزيج يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، بحثا عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق.
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