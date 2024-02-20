Tuesday, 20 February 2024 05:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

2/20/2024 8:18:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد نجم وسط برشلونة بأداء توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، رغم معاناته من ضغوطات كبيرة في ظل تذبذب نتائج العملاق البافاري هذا الموسم.
وتعرض البايرن ل3 هزائم متتالية، أمام باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم مؤخرا، ويحتل المركز الثاني في البوندسليجا، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، كما ودع كأس ألمانيا مبكرا.
وقال إلكاي جوندوجان، لاعب البارسا: "بايرن ميونخ يملك واحدا من أفضل المدربين في أوروبا، ولا يمكنني قول سوى كل شيء إيجابي عنه، بالنظر إلى الفترة التي عملنا خلالها معا في بوروسيا دورتموند".
وأضاف جوندوجان، بحسب ما نقل موقع "سبورت 1": "خططيا هو مدرب استثنائي، كما أنه شخص أمين ومتفتح، وبدوري تعاملت بشكل جيد للغاية مع أسلوبه".
وأتم اللاعب الألماني: "أشعر بالمفاجأة من الصعوبات التي يواجهها بايرن ميونخ في الوقت الراهن".
يذكر أن بايرن ميونخ يستعد لاستقبال لايبزيج يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، بحثا عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق.

ملاعب

MENAFN20022024000208011052ID1107874772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث