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هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

2/20/2024 8:18:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث وكيل أحد الأهداف الكبرى لريال مدريد في الصيف المقبل، عن مستقبل موكله وإمكانية انتقاله إلى الميرنجي وبرشلونة.
وذكرت العديد من التقارير بأن الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، يعد أحد الأهداف الرئيسية في ميركاتو ريال مدريد.
وقال نضال حوسة، وكيل ديفيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رفض الرئيس السابق لبرشلونة بارتوميو ضم ديفيز لأنه من كندا: "كان عمره وقتها 17 عاما".
وتابع: "كانوا مهتمين به في برشلونة، لكنه كان يلعب بالفريق الثاني".
وأضاف: "عندما تأتي الأندية الكبرى إلى كندا، فإنها لن تجلب لاعبا كنديا. لم يحدث هذا فقط في برشلونة، بل أيضا مع أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، كانت مهتمة بالتعاقد معه".
واسترسل: "لكن حدث ما ذكرته في حالة البارسا، لذا قررنا الانتقال إلى ألمانيا لأن بايرن ميونخ كان لديه أفضل خطة لألفونسو".
وتابع: "لا نغلق الأبواب أبدا أمام أي شيء. أعني أن الباب مفتوح دائما. برشلونة ناد كبير وعظيم، لذلك كل شيء ممكن، ولا نغلق الأبواب أبدا. سنرى ما سيحدث بعد هذا الموسم".
وسئل حوسة إذا كان لديه أي علاقة مع ريال مدريد، فأجاب: "أنا متأكد أن الريال يمكن أن يكون أحد الأندية التي ترغب في ضم ديفيز، وقد يهتمون به في البريميرليج أيضا".
وزاد: "الجميع يرغب في الحصول على واحد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالعالم".
وسئل إذا كان ديفيز قد تحدث مع ديفيد ألابا عن ريال مدريد، ورد: "لقد لعب مع ألابا لمدة 3 سنوات، هما أصدقاء، ويتحدثان طوال الوقت، لكنها محادثات خاصة بينهما، ولا أعلم كل المعلومات بشأنها".
وواصل: "أنا متأكد أن ألابا يود اللعب معه مرة أخرى، ربما ذكر ذلك له... كما أن ديفيز أيضا صديق للاعبين في أندية أخرى ويعرف البعض بأندية الدوري الإنجليزي والليجا".

ملاعب

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