قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة نابولي، المقرر لها غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات تشافي تواجد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس وسيرجي روبيرتو عقب تعافي اللاعبين من الإصابة.
وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة لمباراة نابولي:
تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوبارسي - مارك جويو - فورت.
وكان برشلونة تأهل لمواجهة نابولي عقب احتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما تأهل الفريق الإيطالي من مقعد الوصيف خلف ريال مدريد.
ملاعب
MENAFN20022024000208011052ID1107874770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.