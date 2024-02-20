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قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

2/20/2024 8:18:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة نابولي، المقرر لها غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات تشافي تواجد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس وسيرجي روبيرتو عقب تعافي اللاعبين من الإصابة.
وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة لمباراة نابولي:
تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوبارسي - مارك جويو - فورت.
وكان برشلونة تأهل لمواجهة نابولي عقب احتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما تأهل الفريق الإيطالي من مقعد الوصيف خلف ريال مدريد.

ملاعب

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