حماس تحذر الاحتلال من فرض اي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال من أي مغامرة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وارتكاب مجازر وإبادة جماعية.
وقالت إن النصر الذي يبحث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس إلا سرابا، ولا يمكن العثور عليه إلا في خياله، وفق تعبيرها.
وشددت الحركة على أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي المحتجزين في غزة بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، محذرة من نفاد الوقت.
وأكدت حماس أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.
MENAFN20022024000208011052ID1107874769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.