حماس تحذر الاحتلال من فرض اي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News)حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال من أي مغامرة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وارتكاب مجازر وإبادة جماعية.



وقالت إن النصر الذي يبحث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس إلا سرابا، ولا يمكن العثور عليه إلا في خياله، وفق تعبيرها.



وشددت الحركة على أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي المحتجزين في غزة بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، محذرة من نفاد الوقت.



وأكدت حماس أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

