الجمارك تُحبط تهريب 21 صقراً جارحاً اخفيت داخل خزان وقود مركبة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر دائرة الجمارك العاملة في مركز جمرك العمري الحدودي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب 21 صقر من الطيور الجارحة والنادرة، وجدت في حالة تخدير مؤقت وبشكل كامل، مخبأة في خزان الوقود للمركبة.



وقالت الدائرة في بيان لها، إنه تم على الفور تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.



ومن جهة أخرى، تمكنت كوادر الجمارك في مركز جمرك المنطقة الحرّة الزرقاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات سجائر إلكترونية (جوس) يصل عددها إلى 10 آلاف عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية يقارب عددها إلى 18 ألف من السجائر الإلكترونية والجوس المقلّد والمغشوش، والتي تم ضبطها أثناء عملية المعاينة الدقيقة داخل قطع غيار مركبات مختلفة (البككسات) ومخبأة بطريقة فنيّة محكمة ليصعب الوصول اليها.

