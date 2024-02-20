بني مصطفى تبحث مع السفير العماني ومفوضة الشؤون الجندرية القبرصية التعاون المشترك

MENAFN - Al Wakeel News)بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، خلال لقاءين منفصلين، مع سفير سلطنة عُمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، والمفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، أوجه التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية.



واستعرضت جهود الوزارة في مجال الحماية والرعاية لعدد من الفئات المستهدفة من برامج الوزارة، مثل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وضحايا العنف الأسري، وكبار السن.



وأشادت بأهمية برنامج الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عُمان، والتعاون فيما بين البلدين في مجال البرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، من خلال الاطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات.



وأعرب السفير العجيلي، عن أهمية تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات الاجتماعية المشتركة.



وخلال لقاء، المفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، تطرقت بني مصطفى إلى التعديلات التشريعية، على قانوني الأحزاب والانتخاب، انطلاقاً من التوجيهات الملكية وتنفيذاً لرؤى التحديث، لافتةً إلى مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وتدريب النساء من خلالها، مما سينعكس على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتمكينهن في مختلف المجالات.



ولفتت إلى أن الجهود مستمرة في هذه المبادرة، وأن تدريب السيدات تناول عدداً من المواضيع من بينها بناء الهوية الحزبية وبناء القدرات مثل التفكير النقدي والظهور الإعلامي والقيادة والثقة وبناء الهوية السياسية وإدارة الأزمات والاستجابة.



وأشارت إلى مخرجات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة وأسرهن، من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي يوفر تمويل لمشاريع صغيرة مدرة للدخل، وأهمية التعاون في مجال مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن المتميزة في كلا البلدين.



بدورها، أشادت المفوضة القبرصية، بالجهود الأردنية في مجال تمكين المرأة في عدد من المجالات، والتي انعكست على دورها ومكانتها.

