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الغذاء العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

2/20/2024 8:18:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الشؤون الإنسانية في منظمة "أكشن إيد" زياد عيسى للجزيرة، إن المنظمة حاولت كثيرا إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت.

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