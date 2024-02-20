الغذاء العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

الغذاء العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة
التاريخ
2/20/2024 8:18:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الشؤون الإنسانية في منظمة "أكشن إيد" زياد عيسى للجزيرة، إن المنظمة حاولت كثيرا إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت.
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