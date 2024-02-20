سرايا القدس: استهدفنا حشود الاحتلال برشقات صاروخية
التاريخ
2/20/2024 8:18:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها استهدفت بالمشاركة مع كتائب المقاومة الوطنية حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية.
هذا وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
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