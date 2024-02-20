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مودريتش يرفض عرضا مغريا من أنشيلوتي

2/20/2024 8:18:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عرضا غير متوقع من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي.
وينتهي عقد قائد ريال مدريد (38 عاما) داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عرض كارلو أنشيلوتي على مودريتش منذ شهرين، الانضمام إلى الجهاز الفني في ريال مدريد، في حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.
وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي كان ممتنًا لما قدمه المدرب الإيطالي من خلال هذه الفرصة، إلا أنه رفض الفكرة في البداية.
وكشفت مصادر مطلعة (رفضت الصحيفة الكشف عن هويتها) أن قرار مودريتش بالرفض ليس نهائيًا، وأنه ما يزال يدرس الاقتراح.
لكن في الوقت نفسه، فإن أولوية اللاعب هي مواصلة اللعب والمنافسة على أعلى مستوى.
وأشارت إلى أن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد هي الاحتمالية صاحبة النسبة الأقل في مستقبل النجم الكرواتي، لكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.

ملاعب

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