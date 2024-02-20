Tuesday, 20 February 2024 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا يحدث لجسمك عند النوم على بطنك؟

2/20/2024 8:18:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على البطن، فأعلم أن صحتك معرضة لبعض المشكلات، لأن هذه الوضعية لها تأثيرات سلبية على الجسم.
أضرار النوم على البطن


1- آلام الظهر
يؤدي النوم على البطن إلى الشعور بآلامٍ مزعجة في الظهر عند الاستيقاظ، ويرجع السبب إلى خروج العمود الفقري عن المحاذاة المحايدة له، نتيجة لغوص جذع الجسم داخل المرتبة بشكل أعمق استجابةً للوزن.

وتصبح آلام الظهر أكثر حدة عند كبار السن، لأن العمود الفقري تقل مرونته مع تقدم العمر، ما يجعله يتعرض لضغط أكبر عند النوم على البطن.


2- آلام الرقبة
يضطر الإنسان عند النوم على البطن لتدوير رأسه إلى أحد الجانبين، حتى يتمكن من التنفس، مما يؤدي إلى التواء العنق ، ومن ثم المعاناة من ألم في الرقبة عند الاستيقاظ.

وقد يمتد تأثير ألم الرقبة الناتج عن النوم على البطن إلى الكتف أو الذراع، ويصاحبه الشعور بالصداع.


3- تجاعيد الوجه
يعجّل النوم على البطن من ظهور التجاعيد في سن صغيرة، نتيجة للضعط الذي يتعرض له جانبي الوجه بسبب الوسادة، بالإضافة إلى تمدد البشرة.

الكونسلتو

MENAFN20022024000208011052ID1107874763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث