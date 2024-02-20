ماذا يحدث لجسمك عند النوم على بطنك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على البطن، فأعلم أن صحتك معرضة لبعض المشكلات، لأن هذه الوضعية لها تأثيرات سلبية على الجسم.أضرار النوم على البطن



1- آلام الظهر

يؤدي النوم على البطن إلى الشعور بآلامٍ مزعجة في الظهر عند الاستيقاظ، ويرجع السبب إلى خروج العمود الفقري عن المحاذاة المحايدة له، نتيجة لغوص جذع الجسم داخل المرتبة بشكل أعمق استجابةً للوزن.

وتصبح آلام الظهر أكثر حدة عند كبار السن، لأن العمود الفقري تقل مرونته مع تقدم العمر، ما يجعله يتعرض لضغط أكبر عند النوم على البطن.



2- آلام الرقبة

يضطر الإنسان عند النوم على البطن لتدوير رأسه إلى أحد الجانبين، حتى يتمكن من التنفس، مما يؤدي إلى التواء العنق ، ومن ثم المعاناة من ألم في الرقبة عند الاستيقاظ.

وقد يمتد تأثير ألم الرقبة الناتج عن النوم على البطن إلى الكتف أو الذراع، ويصاحبه الشعور بالصداع.



3- تجاعيد الوجه

يعجّل النوم على البطن من ظهور التجاعيد في سن صغيرة، نتيجة للضعط الذي يتعرض له جانبي الوجه بسبب الوسادة، بالإضافة إلى تمدد البشرة.

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