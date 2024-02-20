مواطنون يلوحون بالتخلي عن استخدام خدمة "كليك" في حال فرضت عليها عمولات 02/20/2024 - 15:56 عمان نت-هديل البس

"أي خدمة تفيد الناس وتسهل عليهم، تريد الحكومة تدميرها" بهذه الكلمات عبر أحد المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن استيائه من التوجه نحو فرض عمولة على حركات "كليك"، باعتبار هذه الخطوة قد تعيق عملية تسهيل حياة البعض المعتمدين على هذه الخدمة لتسيير تداولاتهم المالية.

ويضيف آخر بقوله "إن الحكومة لا تترك أي خدمة بحالها فكل الدول العالم تشجع على

تطور الخدمات الالكترونية إلكترونية ولكن حكومتنا بس تشوف الشعب ارتاح لشغله بتبلشوا فيها"

وفي استطلاع للرأي أجرته "عمان نت"

يتضمن عددا من آراء المواطنين يشير أحدهم إلى أنه إذا أصرت الحكومة على فرض العمولة على خدمة كليك يجب أن تكون أسعارها مناسبة لأسعار خدمات نقل الأموال في السوق، بالإضافة إلى عدم فرض مبالغ مرتفعة تتخطى المبلغ الذي أريد تحويله عن طريق هذه الخدمة.

ويصف آخر

تطبيق كليك بالمريح للغاية، ويعتمد عليه بشكل كبير في حياته اليومية، ومع ذلك إذا فرضت عليه عمولة مرتفعة سيكون مضطرا للبحث عن بدائل اخرى او التوقف عن استخدامها، نظرا لعدم القدرة على

تحمل أعباء مالية إضافية.

ويرى بعضهم أن "الحكومة تتدخل في كل ما يبدو أنه يوفر راحة للمواطنين دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، و أن فرض عمولة على الخدمات الإلكترونية يجب أن يكون مرتبطا بأسعار معقولة و مناسبة للاحتياجات اليومية للمواطنين، مع تجنب فرض رسوم مرتفعة قد تؤدي إلى انقطاع المستخدمين عن هذه الخدمات والبحث عن بدائل أرخص".





ما هو " كليك"



"كليك" هو نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في عام 2020، يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري. يتم تقديم خدمات نظام كليك من خلال تطبيقات البنوك، مما يسهل الوصول إلى الخدمة بشكل مباشر وسلس من قبل عملاء البنوك.

تشير التقديرات الرسمية

إلى أن معظم مستخدمي "كليك" ينتمون للشباب والفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاما

تقريبا، 60% منهم من الذكور و40% من الإناث، فيما يبلغ عدد المستخدمين للخدمة بلغ 1.24 بقيمة مدفوعات بلغت 694 مليون دينار.



لاقت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك" مها البهون استهجانا من قبل مستخدمي هذه الخدمة، حيث أشارت الى "أن العمولة

المفروضة ستكون متفاوتة ورمزية، مبررة ذلك

للتكاليف التي تتحملها البنوك بسبب تقديم الخدمة المقدمة على مدار الأسبوع".



استبعاد فرض عمولة على "كليك"

يستبعد الخبير الاقتصادي محمد البشير ان تقوم الحكومة باتخاذ مثل هذا القرار ، معتبرا انه لا يوجد مبرر لذلك، حيث أن

خدمة الـ "كليك" تعتمد على علاقة بنكية بين العملاء، وهي التي تشجع على استخدام الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية عليهم.



ويوضح البشير أن عندما يقوم العملاء بسحب أموالهم من البنك، فإنهم لا يدفعون عمولات، إلا أن ذلك يأخذ وقت وإجراءات معقدة، بالمقابل التعامل مع "الكليك" يكون أسهل بكثير، مضيفا أنه لا يترتب على العملاء أي تكلفة مالية عند قيامهم بالحركات المصرفية عن طريق

حساباتهم الجارية، وأن الحوالات المالية بين الحسابات أو بين البنوك لا تتضمن أية عمولات، وتجرى حتى للمبالغ الكبيرة.

ما دفع الحكومة الى التفكير بهذا التوجه، هو الإقبال الكبير من قبل المواطنين على هذه الخدمة ، وهو ما يتناقض مع دعواتها

للتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على التعامل الإلكتروني للتسهيل عليهم، مما يقلل

من

بعض التكاليف المترتبة على المعاملات الورقية، وفقا للبشير.



ومن الأمور التي تواجه المواطنين وتزيد من تحدياتهم

وأعبائهم الإضافية، يوضح البشير أن مختلف

المعاملات التي تتم من خلال مؤسسات الدولة تحتاج الى مبالغ مالية لإجرائها، وهذا الأمر مرهقا للمواطنين ، مثل دفع رسوم الترخيص و الطوابع،

واصدار الوثائق، وغيرها.

المادة 111 من الدستور تنص بأنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.





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