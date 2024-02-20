بولوكوس ل PNN: خدمات الانروا بالضفة ستتوقف حال استمرار قرارات بعض الدول تجميد تمويلها ومقبلون على سيناريو قاتم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / زارة مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الضفة الغربية ادم بولوكوس مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الواقع الصعب الذي تتعرض اليه المنظمة الدولية التي يديرها في الضفة الغربية لمجموعة من الصحفيين الأجانب العاملين في وكالات وصحف دولية واقليمية

وقف التمويل سيقود لانهيار الاونروا ووقف كافة خدماتها الإنسانية

وقال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في إقليم الضفة الغربية آدم بولوكوس ان وقف او تجميد الدول المانحة للأونروا الستة عشر في اعقاب الاتهامات الإسرائيلية لبعض الموظفين بالأونروا بالضلوع في عمليات السابع من أكتوبر وفتح تحقيق في الأمم المتحدة بهذه الاتهامات يؤثر على مستوى الخدمات في كافة الأقاليم التي تعمل بها الوكالة وهي الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وقال بولوكوس في معرض رده على سؤال لشبكة فلسطين الإخبارية PNN

ان السيناريو المتوقع سيكون كارثي ويتعلق بوقف كافة الخدمات التي تقدمها الاونروا حال وصلت الأمور للانهيار المالي مشيرا الى ان اللاجئين والمخيمات التسعة عشرة في الضفة الغربية الى جانب المخيمات في الأقاليم الأخرى

سيكونون دون أي خدمات بمعنى ان لا مدارس وتعليم ولا خدمات صحية ولا طعومات طبية للأطفال ولا شبكة امان اجتماعي ولا خدمات بنى تحتية ولا فحوصات للمياه ولا خدمات تنظيف وجمع للنفايات ولا دفع لرواتب موظفي الاونروا في الضفة وعددهم 3700 موظف وموظف حيث يدعم جزء كبير منهم عائلاتهم الأكبر وكل هذا سيؤدي الى كوارث إنسانية في مختلف المخيمات حال وصلت الأمور لسيناريو الانهيار المالي الذي لا يبعد عنا بشكل كبير.

وأضاف بولوكوس الى ان الأوضاع المالية للأونروا كانت صعبة وسيئة في العامين الأخيرين لكننا لم نتوقع ان يصل السوء لهذا الحال في العام حيث يمكن تصنيف الوضع المالي للوكالة بالاسوء في تاريخها حتى قبل احداث السابع من أكتوبر فيما زادت الأمور صعوبة بعد ما جرى في هذا التاريخ مشددا الى إمكانية لجوء الوكالة لخطط طوارئ شهرية لكنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها الان.

كما وقال مدير وكالة الغوث في الضفة خلال جولته انهم يتحدثون مع المانحين لاظهار الدور المهم للاونروا والخدمات التي تقدمها كما انهم يتواصلون اليوم مع الاعلام من اجل اظهار هذا الدور المهم لوكالة الغوث والتوضيح ان غياب الانروا وخدماتها سينتج عنه عدد كبير من الفلسطينيين قد يصل لتسعمائة الف لاجئ في مخيمات الضفة الذين لن يتلقوا اي خدمات من الخدمات التي نقدمها في الضفة الغربية

وقال في رده على سؤال اخر ل PNN ان الاونروا حاليا توفر خدمات التعليم الاساسي التدريب المهني الخدمات الصحية الاساسية خدمات التنظيف في المخيمات ونقل النفايات الصلبة كما تشاهدون حيث نقف اليوم في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينين في بيت لحم هناك ايضا خدمات معالجة المياه وخدمات فحص المياه النظيفة الصالحة للشرب التي تقوم بها الوكالة كما ان هناك خدمات الشؤون الاجتماعية والمساعدات الطارئة لافقر الفقراء في المخيمات خدمات الاغاثة والسكن لمن تم هدم منزله من قبل الجيش الاسرائيلي هناك ايضا خدمات الاغاثة والتموين لبعض التجمعات البدوية كل هذه الخدمات تندرج في خدمات اوسع تقدمها الاونروا والتي يمكن ان تتوقف او تتاثر بسبب الوضع المالي.

نحن محايدون ولا يمكن تغيير مكانة الاونروا

واكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ان الوكالة وطواقمها كافة محايدون وان الاتهامات الإسرائيلية ليست جديدة لكن ربطها بأحداث السابع من أكتوبر دفع عدد من الدول خصوصا تلك التي تقدم الدعم للوكالة بتجميد او وقف هذا الدعم لحين الانتهاء من التحقيقات موضحا ان الإسرائيليون يعرفون جهودنا وعملنا وانهم موجودون بتكليف من الجمعية العامة لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين وانهم سيستمرون بهذا الوجود

حتى تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين لانهم موجودون هنا وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولهم مكانة دولية محمية بقوة القانون الدولي كما ان وجود اللاجئ ومكانته موجودان .

واضاف في رده على أسئلة الصحفيين الأجانب حول نشر إسرائيل فيديوهات وأسماء لموظفين قالوا انهم يعملون بالأونروا ان ذلك يندرج في إطار حرب الاعلام على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات والمنظمات الإسرائيلية التي لا تريد للأونروا الاستمرار كما أشار الى ان الصور التي تم نشرها قديمة مؤكدا ان هناك تحقيق فتح بقرار من الأمين العام وعلينا ان ننتظر نتائجه مشيرا الى ان الاونروا ليست جزء من إدارة التحقيق ولا يستطيع تقديم أي معلومات بشأنه متوقعا ان تصدر النتائج في الأسابيع القادمة.

وحول مطالبة بعض الدول إعطاء دور الاونروا لمنظمات تابعة للأمم المتحدة قال بولوكوس انه من الصعب تغيير المكانة للأونروا لأنها صاحبة الولاية ولها تكليف بقرار دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما ان المنظمات الدولية التي تم تسميتها لتكون بديلا مكان الاونروا ترفض ذلك لأسباب تتعلق بالمكانة الأممية للوكالة الى جانب تفاصيل وقدرات فنية حيث يختلف عمل الوكالة عن عمل باقي هذه المنظمات الدولية مشددا على ان كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ترى في وكالة غوث وتشغيل للاجئين الأونروا العمودي الفقري للمنظمة الدولية في المنطقة.

أوضاع صعبة في ظل تزايد الاجتياحات والبطالة

وفي حديثه للصحفيين تطرق مدير عمليات الاونروا الى الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وأشار الى انه تم رصد 12 الف اقتحام في العام الماضي لمختلف مناطق الضفة الغربية حيث يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية موضحا ان نتائج هذه الاقتحامات اكثر كارثية على المخيمات للاجئين حيث يقوم الجيش بعمليات مداهمة واعتقالات وفي بعض الأحيان هدم للمنازل وبالتالي فان الخسائر تكون الأعلى في المخيمات

لان هناك استراتيجية جديدة يطبقها الجيش الإسرائيلي وهي سياسة تجريف الطرق من خلال ادخال معدات ثقيلة وجرافات تقوم بتجريف الشوارع

ومعها شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمجاري بحجة المخاوف الأمنية من القنابل والمتفجرات مشيرا الى ان هذا التخريف يؤثر على الحياة وضرب امثلة لمناطق توقفت عنها المياه والكهرباء والاتصالات وتدفقت فيها المجاري موضحا ان الأثر الأكبر لهذه الاستراتيجية يقع في مخيمات جنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر حيث يصف المسؤولون في المخيمات بان إسرائيل تشن حرب عليها كما تشنها على قطاع غزة.

وتطرق مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية الى ان الأوضاع الاقتصادية في مخيمات الضفة بشكل خاص مأساوية بعد السابع من أكتوبر حيث تم اغلاق الضفة ولم يعد هناك أي حراك اقتصادي داخلي كما تم إيقاف العمال عن العمل وبالتالي لا يوجد أي ادخال للأموال كما ان السلطة الفلسطينية تعاني ازمة اقتصادية مما أدى لارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب والرجال وهذه الأمور هي وصفة سحرية للتصعيد لان هناك ما نسبته 30 % من الشباب في الضفة الغربية بدون أي عمل كما ان نسبة البطالة ارتفعت لنسب تصل لستون بالمائة وفق تقديرات الغرف التجارية كما هو الحال في جنين..

وأشار الى ان الاونروا تبذل جهود مع مختلف المانحين حيث قام بعقد خمسة عشر اجتماعات مع ممثلي الدول الداعمة من اجل اقناعهم بالعدول عن قرارات وقف او تجميد التمويل للأونروا كما أعرب عن الامل بقدوم مانحين جدد محذرا من إمكانية اتخاذ قرارات خطيرة قد تؤدي لغياب الخدمات وهذا سيؤدي لغضب الشعب الفلسطيني حال لم تجدد الدول تمويلها.

وقال ان السؤال المهم هو حال توقفت الاونروا عن العمل بفعل وقف التمويل من سيقدم الخدمات للاجئين في ظل استمرار الاحتلال هل هي الدولة المحتلة ام السلطة الفلسطينية

انتهاكات إسرائيلية بحق موظفي ومقرات الاونروا

وعلى صعيد الوضع الميداني وكيفية تعامل الإسرائيليين مع الاونروا وموظفيها في الضفة الغربية قال مدير عمليات الوكالة ان بعض الطواقم بما فيها هو شخصيا تعرضوا لمضايقات من الإسرائيليين سواء كانوا مدنيين او حتى جيش وشرطة حيث تعرض للسخرية وركل سيارته على احد إشارات المرور بالقدس قبل أيام وسمع من اعتدوا على سيارته بتوجيه الاتهامات له بانه إرهابي وانه يدعم الإرهابيين كما أشار الى تعرض طاقم تابع للأونروا قرب احد التجمعات البدوية على احد الحواجز الإسرائيلية للضرب والانتهاك وتفتيشهم وتفتيش مركبتهم بطريقة مهينة حيث وصفوهم بالإرهابين.

كما تطرق الى المسيرة التي نظمها إسرائيليون يعيشون في تجمع أرثودوكسي قرب مقر الاونروا بالشيخ جراج قادها نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية وقاموا بكتابة شعارات مثل الاونروا تساوي الإرهاب حيث طالبوا بطرد مكاتب الاونروا من القدس.

وعلى المستوى السياسي قال ان هناك بعض الأحزاب والسياسيين الإسرائيليين الذين يقولون انه لا داعي لوجود الاونروا في القدس لانه لا يوجد لاجئين في القدس وهذا امر غير صحيح.

وأشار لوجود اربع مراكز صحية وعشرة مدارس في القدس مما يؤكد ان الادعاءات الاسرائيلية غير صحيحة حول عدم وجود لاجئين بالقدس وضرب مثالات عن مركز قلنديا للتدريب المهني وادعاءات إسرائيلية بسان ان الاراضي ليست للأونروا لكنها تستخدمها منذ العام ٥٠

كما أشار لوجود ناك مخازن للمواد الغذائية والمساعدات التي تقدم للمخيمات في الضفة وغزة كما تحدث عن قرارات منع الموظفين من الضفة من الوصول الى مكتب الرئاسة وهذه كلها معيقات إسرائيلية لعمل وكالة الغوث مشيرا الى ان عملهم و وجودهم بفعل اتفاقية دولية تتمثل بانهم موجودن في منطقة محتلة وفي بلد مضيف .



نحن نعمل مع المانحين حتى لا يكون هناك انهيار

لوكالة الغوث لان اوضاعنا المالية ليست مستقرة كما كانت في السنوات السابقة حيث نخطط كل شهر بشهر ومع اقترابنا

من شهر اذار هناك مخاوف من حالة انهيار اوسع لخدمات الاونروا بسبب تجميد التمويل













