شؤون الأسرى: البرغوثي يتعرض لظروف عزل وإذلال قاسية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، تفاصيل إهانة وعزل القيادي الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، مبيناً أنه يتعرض لظروف عزل وإذلال قاسية من قبل مصلحة السجون“الإسرائيلية”.

وقال فارس، في حديث لـ"إرم نيوز" ، إن "الاحتلال منذ أشهر يتعمد إهانة وإذلال مروان البرغوثي ونقله بين سجون العزل التابعة لها"، لافتاً إلى أنه نقل إلى أحد السجون المخصصة للجنائيين قبل عدة أسابيع.

وأوضح فارس، أن "مصلحة السجون تجبر الأسير على إجراءات تفتيشية قاسية بهدف إذلاله، كما أنها تضعه في الوقت الحالي في زنزانة عزل تفتقر لأدنى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، والمياه، والطعام".

وأضاف: "الزنزانة التي يتواجد فيها البرغوثي معتمة ويتم إضاءتها عبر كشاف يدوي من قبل ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية بين الحين والآخر"، مشدداً على أن الهدف من ذلك المس برمزية القيادي الفلسطيني.

وأشار فارس، إلى أن "إسرائيل تدرك جيداً موقع البرغوثي وأهميته لدى الفلسطينيين والحركة الأسيرة، وتتعمد اتخاذ إجراءات قاسية بحقه بهدف ترويع الأسرى الفلسطينيين وإخافتهم"، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

يذكر أن الأسير البرغوثي معتقل منذ عام 2002، ويعد أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله إسرائيل، حيث يقضي حكماً بالسجن 5 مؤبدات و40 عاماً قضى منها 21، حيث يعد مهندس الانتفاضة الفلسطينية الثانية.