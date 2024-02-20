جودة البيئة تواصل حملتها الرقمية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت سلطة جودة البيئة، إنها تواصل حملتها البيئية الرقمية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن حملتها تسلط الضوء على الاعتداءات المتواصلة بحق الإنسان والبيئة وسياساته الاستعمارية غير القانونية التي تتضمن عزل القدس وتقسيم الأراضي ومصادرتها.

وأكدت الحملة أهمية فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، من خلال توثيقها ونشرها على شكل جرافيك عبر المنصات الرقمية المختلفة لسلطة جودة البيئة، لتعزيز سبل الدفاع عن الحقوق البيئية وحقوق الإنسان.

وشددت على أن الاحتلال يستخدم البيئة كأداة عسكرية للسيطرة على الأرض والتسبب بإشعال النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية والطبيعية والتسبب بإدخال الأصناف الغريبة الغازية إلى البيئة الفلسطينية من أجل تشويهها وتلويث عناصرها.

وتناولت الحملة أثر الحواجز العسكرية الإسرائيلية، التي تنصبها عند مداخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخارجها، التي بلغ عددها أكثر من 700 حاجز وبوابة، وتعد جزءا من سياسة الاحتلال في الاعتداء على البيئة، بسبب أثرها البيئي السلبي، مشيرة إلى أن استهلاك الوقود بسبب وقوف السيارات عند الحواجز العسكرية يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في تدهور جودة الهواء وتأثيراته في البيئة.

وأشارت إلى أن دراسة أجراها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) في عام 2019 بعنوان (تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية)، توضح أن احتساب معدل استهلاك الوقود للسيارات التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1 – 10كم /ساعة) وفق معايير معينة، يبلغ حوالي 0.049 لتر / دقيقة و0.035 لتر / دقيقة لمحركات الديزل والبنزين، على التوالي، وبالتالي يمكن تقدير الاستهلاك الإضافي للوقود بحوالي 80 مليون لتر في السنة، وتقدر تكاليفها بـ135 مليون دولار.

ووفقاً لبعض الدراسات التي تشير إلى أن استهلاك لتر واحد من الوقود يؤدي إلى انبعاث 2.4 كغم من ثاني أكسيد الكربون، ويمكن القول إن الاستهلاك الإضافي للوقود بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويا.

يُذكر أن سلطة جودة البيئة أطلقت حملة بيئية في الوقت نفسه تركز على الوضع البيئي والإنساني في قطاع غزة، لتسليط الضوء على التحديات والظروف المعيشية والبيئية لأهالي القطاع.