فيديو PNN وفد أمريكي يزور بيت لحم للأعراب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والدعوة للوقف الفوري لأطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-تقرير أريج حميدة.. استقبلت بلدية بيت لحم ومدير البلدية انطون سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدا أمريكا مناصرا للقضية الفلسطينية وداعما لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تضمن الوفد 35 شخص من 19 ولاية امريكية مختلفة.
وتضمن الوفد مجموعة من الكنيسة المشيخية من الولايات المتحدة، ملبية لدعوة من مركز كايروس فلسطين ( السبيل في القدس) للكنائس المسيحية في جميع أنحاء العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ففي مستهل الجلسة رحب رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان بالوفد الامريكي وشكر الوفد على تلبيتهم الدعوة وحضورهم الى فلسطين، وزيارة بيت لحم خاصة بأنها مهد المسيح ومدينة سياحية يتوافد إليها الحجاج المسيحيون، في كل عام لزيارتها وتأدية مناسك الحج في بيت لحم.
وخلال لقائه مع PNNقال رئيس بلدية بيت لحم، ان الوفد الأمريكي المكون من 35 فرد من مختلف الولايات اتى لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته والمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة وناقشت البلدية الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومدينة بيت لحم خاصة وممارسات الاحتلال ضد شعبنا.
وأوضح أنطون سلمان بأنه لا يمكن تواجد مكان لدولة اسمها إسرائيل يجب على العالم إزالة إسرائيل من اجل أن يحل السلام بين الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني.
وقال انطون سلمان خلال جلسته مع الوفد بأن الولايات المتحدة لم تظهر لنا لو طرف خيط بوجود عملية سلام من أجل حل الدولتين ولا يوجد شيء حتى من هذا القبيل حسب ما تظهره الولايات المتحدة للعالم، وللفلسطينيين.
وأضاف بأن الولايات المتحد هي المعارض دائما في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة باستخدام صلاحيتها حق النقد الفيتو مما يمنع سريان قرار وقف اطلاق النار.
وتابع بأن الوضع بالضفة الغربية لا يقل حدة عن الوضع الراهن في غزة، فمنذ ال7 من اكتوبر الاحتلال قام بالتشديد من إجراء ته بحق ابناء شعبنا، والتشديد على الحواجز التي يفرضها عن مداخل الضفة وصعوبة تنقل المواطن من مدينة إلى اخرى داخل الضفة.
وقال رئيس بلدية بيت لحم أن الوضع كارثي في غزة الناس يعانون من الجوع وهم ليسو داخل السجن وعلى حقوق الانسان الادراك ماذا تفعل اسرائيل بحق المدنيين في غزة.
وطالب سلمان الوفد المساعدة حتى يعيش كل إنسان فلسطيني في أرضه ويكون له حق متساوي بالعيش كباقي الشعوب.
وقال المنسق العام لدعوة كايروس فلسطين رفعت قسيسي لشبكة PNN
أن الوفد من الكنيسة المشيخية أتى تلبية للدعوى أطلقها المركز من اجل القدوم الى فلسطين، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة على غزة، والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة.
وأشار إلى أن الوفد اتى للأعراب عن ادانته ضد السياسة الأمريكية والعديد من الدول التي تظهر الولاء الأعمى لإسرائيل.
وقالت احدى المتوافدات القسيس سوزان وايدر أن زيارتنا هنا اتت استجابة لمركز كايروس فلسطين وللأعراب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني.
وأشارت سوزان إلى أن زيارة الوفد تأتي من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار ووقف التطهير العرقي في غزة والمطالبة ايضا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية وكذلك الأسرى الأسرائيلين.
وطالبت القسيسة سوزان إلى ادخال المساعدات إلى غزة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت في نزوح حوالي 2 مليون واكثر من 300 ألف من النزوح من منازلهم إلى مراكز إيواء تفتقر إلى ادنى مقومات الحياة.
تعلمت الكثير
وفي السياق ذاته أوضحت السيدة "فران شكي" بأنها قد بدأت بالعمل على التعريف بالواقع الفلسطيني منذ العام 2016،
وأضافت "تلقيت دعوة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقررت ان اتي لأنه لا يمكن إلا ان نتضامن مع الفلسطينيين في الضفة وغزة في ظل الحرب التي يستغلها الإسرائيليون لمصادرة المزيد من الأراضي عبر إطلاق العنان للجرافات"
وأشارت إلى أن الوضع يتغير مع وجود المستوطنات التي تقترب من التجمعات والمدن الفلسطينية. وأن إسرائيل كما هي الشبح والغول وتقود الأمور لمزيد من الجدران والتخويف.
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