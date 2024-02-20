فيديو PNN وفد أمريكي يزور بيت لحم للأعراب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والدعوة للوقف الفوري لأطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تقرير أريج حميدة.. استقبلت بلدية بيت لحم ومدير البلدية انطون سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدا أمريكا مناصرا للقضية الفلسطينية وداعما لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تضمن الوفد 35 شخص من 19 ولاية امريكية مختلفة.

وتضمن الوفد مجموعة من الكنيسة المشيخية من الولايات المتحدة، ملبية لدعوة من مركز كايروس فلسطين ( السبيل في القدس) للكنائس المسيحية في جميع أنحاء العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ففي مستهل الجلسة رحب رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان بالوفد الامريكي وشكر الوفد على تلبيتهم الدعوة وحضورهم الى فلسطين، وزيارة بيت لحم خاصة بأنها مهد المسيح ومدينة سياحية يتوافد إليها الحجاج المسيحيون، في كل عام لزيارتها وتأدية مناسك الحج في بيت لحم.

وخلال لقائه مع PNNقال رئيس بلدية بيت لحم، ان الوفد الأمريكي المكون من 35 فرد من مختلف الولايات اتى لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته والمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة وناقشت البلدية الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومدينة بيت لحم خاصة وممارسات الاحتلال ضد شعبنا.



وأوضح أنطون سلمان بأنه لا يمكن تواجد مكان لدولة اسمها إسرائيل يجب على العالم إزالة إسرائيل من اجل أن يحل السلام بين الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني.

وقال انطون سلمان خلال جلسته مع الوفد بأن الولايات المتحدة لم تظهر لنا لو طرف خيط بوجود عملية سلام من أجل حل الدولتين ولا يوجد شيء حتى من هذا القبيل حسب ما تظهره الولايات المتحدة للعالم، وللفلسطينيين.

وأضاف بأن الولايات المتحد هي المعارض دائما في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة باستخدام صلاحيتها حق النقد الفيتو مما يمنع سريان قرار وقف اطلاق النار.

وتابع بأن الوضع بالضفة الغربية لا يقل حدة عن الوضع الراهن في غزة، فمنذ ال7 من اكتوبر الاحتلال قام بالتشديد من إجراء ته بحق ابناء شعبنا، والتشديد على الحواجز التي يفرضها عن مداخل الضفة وصعوبة تنقل المواطن من مدينة إلى اخرى داخل الضفة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أن الوضع كارثي في غزة الناس يعانون من الجوع وهم ليسو داخل السجن وعلى حقوق الانسان الادراك ماذا تفعل اسرائيل بحق المدنيين في غزة.

وطالب سلمان الوفد المساعدة حتى يعيش كل إنسان فلسطيني في أرضه ويكون له حق متساوي بالعيش كباقي الشعوب.

وقال المنسق العام لدعوة كايروس فلسطين رفعت قسيسي لشبكة PNN

أن الوفد من الكنيسة المشيخية أتى تلبية للدعوى أطلقها المركز من اجل القدوم الى فلسطين، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة على غزة، والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة.

وأشار إلى أن الوفد اتى للأعراب عن ادانته ضد السياسة الأمريكية والعديد من الدول التي تظهر الولاء الأعمى لإسرائيل.

وقالت احدى المتوافدات القسيس سوزان وايدر أن زيارتنا هنا اتت استجابة لمركز كايروس فلسطين وللأعراب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت سوزان إلى أن زيارة الوفد تأتي من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار ووقف التطهير العرقي في غزة والمطالبة ايضا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية وكذلك الأسرى الأسرائيلين.

وطالبت القسيسة سوزان إلى ادخال المساعدات إلى غزة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت في نزوح حوالي 2 مليون واكثر من 300 ألف من النزوح من منازلهم إلى مراكز إيواء تفتقر إلى ادنى مقومات الحياة.

تعلمت الكثير

وفي السياق ذاته أوضحت السيدة "فران شكي" بأنها قد بدأت بالعمل على التعريف بالواقع الفلسطيني منذ العام 2016،

وأضافت "تلقيت دعوة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقررت ان اتي لأنه لا يمكن إلا ان نتضامن مع الفلسطينيين في الضفة وغزة في ظل الحرب التي يستغلها الإسرائيليون لمصادرة المزيد من الأراضي عبر إطلاق العنان للجرافات"

وأشارت إلى أن الوضع يتغير مع وجود المستوطنات التي تقترب من التجمعات والمدن الفلسطينية. وأن إسرائيل كما هي الشبح والغول وتقود الأمور لمزيد من الجدران والتخويف.