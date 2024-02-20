مفاجأة مدوية.. دونا فيكيتش تقصي سابالينكا وتبلغ الدور الثالث لبطولة سوق دبي الحرة للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
فجرت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31 عالمياً مفاجأة مدوية بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها عليها اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7، و6-3 و6-0 في ساعتين و23 دقيقة.
وضربت فيكيتش موعداً في الدور الثالث مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 والتي تأهلت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 19 بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.
وبلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً الدور الثالث بفوزها على الأمريكية إيما نافارو المصنفة 23 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4
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