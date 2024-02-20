Tuesday, 20 February 2024 05:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاجأة مدوية.. دونا فيكيتش تقصي سابالينكا وتبلغ الدور الثالث لبطولة سوق دبي الحرة للتنس

2/20/2024 8:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فجرت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31 عالمياً مفاجأة مدوية بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها عليها اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7، و6-3 و6-0 في ساعتين و23 دقيقة.

وضربت فيكيتش موعداً في الدور الثالث مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 والتي تأهلت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 19 بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.

وبلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً الدور الثالث بفوزها على الأمريكية إيما نافارو المصنفة 23 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20022024000110011019ID1107874547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث