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مرسيدس تستدعي 250 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب عيب فني

2/20/2024 8:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد متحدث باسم شركة مرسيدس بنز الثلاثاء أن الشركة الألمانية لتصنيع السيارات قامت باستدعاء حوالي 250 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم.

وكان هذا الاستدعاء تم نشره سابقاً في قاعدة بيانات المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، وأوضح المكتب أن الطرازات المعنية بعملية الاستدعاء هي AMG GT و C-Class وCLE و E-Class و EQE و EQS و GLC و S-Class و SL من إنتاج عام 2023.

ومن المحتمل أن يبلغ عدد السيارات المعنية بعملية الاستدعاء في ألمانيا أكثر من 37 ألف سيارة.

ووفقاً للمتحدث، قد لا تلبي بعض الصمامات المتطلبات الفنية. وأفاد المكتب الاتحادي للمركبات أن هذا العيب يمكن أن يؤدي إلى تعطل المحرك، من بين أمور أخرى، كما لا يمكن استبعاد مخاطر نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم مرسيدس أنه سيتم استبدال بعض الأجزاء في المركبات المتضررة كإجراء احترازي، وأشار المتحدث إلى أن أعمال الإصلاح ستتم مجاناً، وذكر أن مدة بقاء السيارة في الورشة ستستغرق فترة تتراوح بين ساعتين إلى خمس ساعات ونصف حسب مجريات التجهيز.

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